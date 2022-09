Extorsiones y cierre de tiendas de conveniencia se extienden de Zihuatanejo a Petatlán

Dieciocho tiendas Oxxo del municipio de Zihuatanejo, Guerrero, y al menos tres más ubicadas en la cabecera municipal de Petatlán cerraron su puertas de manera indefinida por las extorsiones de las que son víctimas sus trabajadores y los actos violentos que perpetran los grupos criminales en la región cuando ejercen cobros de piso.

El viernes 16 de septiembre se reportó el cierre de algunas tiendas de conveniencia por el temor a los cobros de cuotas y las amenazas de represalias como la quema de sucursales, saqueos y otros actos violentos.

No obstante, tras la agresión con arma de fuego que sufrió la noche del 18 de septiembre una empleada de una sucursal en plaza Kioto, al no pagar la cuota mensual que solicitaron los criminales por no poder acceder al sistema, 11 sucursales cerraron un día después.

Ante esto, el alcalde de Zihuatanejo, Jorge Sánchez Allec, refirió que ya había hablado con la cadena de tiendas de conveniencia e indicó que abrirían más tarde. Sin embargo, hasta la mañana de este 21 de septiembre las tiendas Oxxo se mantienen cerradas.

Las extorsiones no han cesado en Zihuatanejo a pesar de que desde el 9 de septiembre elementos de la Marina tomaron el control de la seguridad municipal tras el recrudecimiento de este ilícito, mismo que azotó en junio pasado a los transportistas y tuvo como consecuencia homicidios, amenazas y quema de unidades; pero que también lleva meses afectando a otros comercios como tortillerías, gasolineras, tiendas de materiales de construcción y tiendas de conveniencia.

Mandaron 50 marinos para reforzar la seguridad

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública (SSP) de Guerrero, Evelio Méndez, confirmó que las tiendas Oxxo se mantienen cerradas y explicó que fueron desplegados 50 elementos de la Marina en la demarcación para reforzar las labores de seguridad municipales. Asimismo, Méndez indicó que ya había detenidos ligados a las extorsiones; pero aclaró que están esperando a que la Fiscalía General del Estado (FGE) avance en las investigaciones.