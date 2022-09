Aseguradoras ‘dan la espalda’ a damnificados del 19S y evaden indemnizaciones

A un lustro del sismo del 19 de septiembre (19S) del 2017 algunos damnificados siguen en pie de lucha contra aseguradoras que les han negado la indemnización por los daños que dejó a sus viviendas aquel movimiento telúrico.

El abogado Erick Donantes, que ha representado a más de 70 familias en litigios contra aseguradoras, aseveró a este diario que las víctimas del 19S de hace cinco años se han enfrentado a diversos obstáculos para poder cobrar el seguro de su hogar.

Explica que en 80% de los casos, las aseguradoras se niegan a pagar la indemnización por el terremoto y hacen todo lo posible por alargar los procesos. En primer lugar, pidiendo a los damnificados comprobar que el inmueble fue realmente dañado por el sismo, algo que a los ojos del abogado ‘no parece nada ético’.

Para hacer tal demostración, señala que las personas deben hacer peritajes estructurales que para algunos quedan fuera de su alcance económico y por lo que deciden mejor abandonar el reclamo.

“Eso le sirve como excusa a la aseguradora para decir ‘bueno pues es que me faltan elementos y en tanto tú no me des todo lo que te pido yo no puedo pronunciarme al respecto ‘. Entonces esto hace más largo el procedimiento y ese es uno de los principales problemas para la gente y por lo que suelen abandonar su asunto”

— - refiere.