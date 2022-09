Borja Iglesias: "Quiero demostrar que puedo ser una opción para el Mundial"

"Veo muchas similitudes al Luis Enrique del Celta hace 10 años con el de ahora"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El delantero del Real Betis Borja Iglesias negó sentirse "examinado" en su primera convocatoria con la selección española a sus 29 años, por lo que está "disfrutando" de una oportunidad para "demostrar" que puede ser "una opción" para el Mundial de Qatar.

"No me siento examinado. Cuando me he presentado a exámenes importantes he estado bastante más nervioso, aquí estoy disfrutando. ¿El Mundial? Quiero demostrar al seleccionador que puedo ser un opción", dijo este jueves en rueda de prensa.

El atacante podría debutar el próximo sábado ante Suiza en la Romareda, un estadio que bien recuerda los goles del actual delantero del Betis. "Es un honor poder volver y disfrutar de esta experiencia junto a ellos. Hace mucho que no estoy cerca de Zaragoza. Seguro que vivo momentos muy emotivos, me siento muy agradecido porque me han cuidado mucho y me lo han demostrado de muchas formas", dijo sobre el equipo al que perteneció en la temporada 2017/18, antes de dar el salto a LaLiga Santander con el RCD Espanyol.

Ahora, en su primera convocatoria, el jugador destaca sus primeros días como internacional. "Cuando no has venido nunca y vienes por primera vez, tienes unas expectativas y te imaginas unas cosas. Pero todo por encima de lo que me había imaginado. Me siento muy cómodo", dijo sobre un grupo "muy sano y alegre" que hace la convivencia "fácil".

Sobre Luis Enrique, Iglesias alabó sus métodos de trabajo, que ya prometían desde su estancia en el Celta de Vigo, donde llegó a coincidir con el actual técnico del combinado nacional. "La esencia es claramente la misma. Transmite de la misma forma y hace muy partícipe a la plantilla de la decisión de jugar de una manera. Ya lo hacía en el Celta y después de tantos años ahora tiene más herramientas y formas de llegar al jugador. Veo muchas similitudes al que veía hace 10 años", indicó.

Su buen inicio liguero, junto a las lesiones en ataque de los atacantes españoles, han supuesto su primer llamada con el combinado nacional. "Tengo la suerte de jugar en un equipo importante que me hacen destacar, y agradecerles a ellos que es parte fundamental de que yo esté aquí", mencionó sobre el Betis, equipo que entrena Manuel Pellegrini y que ha sido "vital" para recuperar el "mejor nivel" del delantero.

"PELLEGRINI ME AYUDÓ A RECUPERAR MI NIVEL"

"Llegó al club en un momento en el que mi situación no era fácil. Mis primeros meses participé menos de lo que me gustaría, pero él me ayudó a recuperar mi nivel. Por momentos igual fue duro, pero me ha hecho crecer, me ha dado confianza cuando me la he ganado y estoy disfrutando mucho", añadió.

De hecho, tanto Pellegrini como Luis Enrique son particulares en sus métodos. "Son muy buenos y muy distintos. Manuel es muy tranquilo y con facilidad de explicar las cosas y convencerte de ellas. Y Luis Enrique es exactamente igual, pero más nervioso y capaz de transmitir con mayor intensidad las cosas. Aunque llegan al mismo punto. Tienen dos ideas de juego ofensivas, pero distintas. Cada uno tiene su personalidad y es especial por como es", zanjó.

Borja Iglesias también destacó las características de sus principales competidores por un puesto en el Mundial, todos ellos con "mucho" gol. "De Morata me gusta su capacidad de generar espacios, de Gerard Moreno su juego entre líneas, de Rodrigo Moreno su verticalidad y de Raúl de Tomás su talento goleador y capacidad de crear jugadas de la nada", opinó.

En su caso, el trabajo mental ha sido esencial para rendir en la élite y con una actitud positiva. Intento divertirme, a veces es más complicado. En algunos momentos de mi carrera había gente que no le gustaba demasiado porque creían que no me tomaba en serio lo que estaba haciendo. Soy un afortunado, me dedico a hacer lo que me gusta y en el mejor lugar posible. A veces ganas, pierdes, pero en líneas generales soy feliz y lo intento demostrar porque me sale", manifestó.

"Llevo trabajando con una psicóloga desde que estuve en Zaragoza. He pasado por etapas muy buenas, donde me ayudaron a tratar esos momentos de euforia, y en los complicados también. Está a la orden del día, tenemos que normalizarlo y cuidarnos tanto en lo bueno como en lo malo", concluyó.