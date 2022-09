Carlos San Juan, que lucha contra la exclusión financiera de los mayores, "decepcionado" por los pocos avances

Archivo - El promotor de la campaña 'Soy mayor, no idiota', Carlos Dan Juan, a su llegada a su reunión con la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital y la Asociación de Usuarios Financieros, la Plataforma de M Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

"El 20% de las sucursales no pueden cumplir el horario porque les falta personal; los cajeros no se han modificado, las aplicaciones no son más sencillas, el acceso telefónico hasta las 18:00 horas tampoco se cumple, las cosas van demasiado despacio", ha valorado Carlos San Juan este jueves, en declaraciones a Europa Press.

San Juan consiguió recoger más de 600.000 firmas en la plataforma Change.org para luchar contra la exclusión financiera de los mayores y logró hablar con el gobernador del Banco de España y con la ministra de Economía, Nadia Calviño, quien le prometió un plan de atención en bancos.

En todo caso, San Juan ha recordado que el protocolo que se firmó era de cumplimiento voluntario y era la banca la que debía autorregulable, lo que ya le hacía ser "escéptico".

Por ello, San Juan pide ahora a la ministra de Economía, Nadia Calviño, que "cumpla su promesa" de sacar adelante "una ley" que acabe, de verdad, con la exclusión financiera de los mayores. En concreto, se ha referido al anteproyecto de Ley de Autoridad de Defensa del Cliente Financiero que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de abril en Consejo de Ministros. "Nadie se puede explicar por qué no ha salido ya, cuando la ley está redactada", ha reprochado.

En todo caso, San Juan dice que sigue confiando en la promesa de la ministra. "Ella lo prometió en público ante los medios, empaticé con ella y sigo confiando. Ahora puede estar encorsetada porque políticamente no sea lo adecuado pero tiene que pensar que somos muchísimos los mayores", ha remarcado.