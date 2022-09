Detenido un palestino tras empotrar un coche contra una barrera de seguridad en el aeropuerto de Ben Gurión

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Según las informaciones recogidas por el diario israelí 'The Times of Israel', el sospechoso, cuya identidad no ha trascendido, ha llegado al aeropuerto en un vehículo robado y se ha dado a la fuga después de que las fuerzas de seguridad dispararan contra él tras empotrarse contra la barrera.

El vehículo ha sido hallado posteriormente en una gasolinera en el complejo aeroportuario, tras lo que el sospechoso ha sido detenido y trasladado a una comisaría. El hombre sería un residente en Cisjordania, sin que haya más detalles.

Por su parte, las autoridades ordenaron un cierre de seguridad durante el periodo de búsqueda del sospechoso, lo que ha provocado un retraso en los despegues a primera hora del día. Si bien la normalidad ha vuelto a las operaciones, algunos vuelos podrían sufrir nuevos retrasos.

La zona ha sido escenario de un aumento de las tensiones de las últimas semanas tras la muerte de 15 personas en ataques ejecutados en marzo en Israel. El Ejército y las fuerzas de seguridad israelíes incrementaron las redadas en Cisjordania, lo que se ha saldado con la muerte de más de 30 palestinos.