Mozambique y Tanzania firman acuerdos de cooperación para reforzar la lucha contra el terrorismo

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

Los acuerdos han sido firmados en el marco de una visita a Maputo por parte de la presidenta tanzana, Samia Suluhu Hassan, quien el miércoles se reunió con su homólogo mozambiqueño, Filipe Nyusi, según ha recogido el diario tanzano 'Daily News'.

"Tanzania y Mozambique comparten una de las fronteras más largas en la región y el acuerdo de cooperación en defensa y seguridad permitirá, entre otras cosas, que podamos seguir combatiendo a los terroristas y mantener la paz y la seguridad", ha dicho la mandataria tanzana.

"Nuestros pueblos siguen disfrutando de buenas relaciones, que se centran en preservar la paz y la tranquilidad", ha ensalzado, antes de argumentar que espera que su visita al país vecino "reavive las relaciones" y "juegue un papel importante a la hora de mejorar el bienestar de la gente".

La presidenta de Tanzania ha indicado además que ambos países han acordado además "cooperar en el desarrollo de gas natural" para impulsar el sector "a través de compartir experiencia y aprendizaje entre nosotros".

Por su parte, Nyusi ha mostrado su confianza en que un ahondamiento de las relaciones bilaterales ayudará a combatir el terrorismo y otros crímenes transfronterizos, incluido el tráfico de drogas y de personas, al tiempo que ha destacado que ambos países tienen otras áreas de cooperación, incluido el comercio.

"Hemos estado discutiendo varios asuntos de interés para el bienestar de nuestro pueblo. Dado que compartimos fronteras, los dos países están decididos a seguir alcanzando acuerdos de cooperación para promover el comercio y la inversión", ha señalado el presidente de Mozambique.

Nyusi se desplazó el martes al distrito de Mocimboa de Praia, en Cabo Delgado, cerca de un año después de que la ciudad fuera recuperada por las fuerzas de seguridad, una visita en la que se reunió con residentes y abogó por la reintegración de los que hayan abandonado los grupos terroristas.

Así, explicó que algunos fueron capturados y retenidos bajo amenaza y que otros sufrieron "un lavado de cerebro" por parte de los yihadistas, según ha recogido la agencia portuguesa de noticias Lusa. Nyusi destacó que algunos excombatientes le habían escrito para pedir su reintegración.

"No es necesario escribir cartas. Simplemente volved", manifestó, al tiempo que aseguró que aquellos yihadistas tanzanos que se entreguen recibirán un buen trato, tras conceder un indulto a 64 personas sospechosas de terrorismo. Sin embargo, explicó que los enfrentamientos "siguen siendo intensos" y ha agregado que "el enemigo no se ha rendido", tal y como ha recogido la emisora estadounidense Voice of America.

Las autoridades mozambiqueñas han destacado durante los últimos meses una mejora de la situación de seguridad en la zona debido a las operaciones conjuntas con las fuerzas especiales de Ruanda y las tropas desplegadas por la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC).

Cabo Delgado es escenario desde octubre de 2017 de ataques obra de milicianos islamistas conocidos como Al Shabaab, sin relación con el grupo homónimo que opera en Somalia y que mantiene lazos con Al Qaeda. Desde mediados de 2019 han sido reivindicados en su mayoría por Estado Islámico en África Central (ISCA), que ha recrudecido sus acciones desde marzo de 2020.