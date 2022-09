Riesgo de colapso en edificios por abandono, obras irregulares y temblor

Luego de que el Gobierno de la CDMX dio a conocer una lista de los 21 inmuebles con daños estructurales tras el sismo del lunes 19 de septiembre con epicentro en Coalcomán, Michoacán. Publimetro hizo un recorrido por los inmuebles mencionados por las autoridades capitalinas.

En la lista se encuentra el edificó ubicado en la calle de Pino Suárez No.81, colonia Centro, el cual muestra cristales rotos y desprendimientos de cemento en la fachada.

A unas cuadras de ahí están dos inmuebles en la calle Uruguay No. 73 y No. 75, aunque a simple vista no presentan daños ambos inmuebles se encuentra desocupados, viejos y sin mantenimiento. Solamente hay un vigilante en la entrada.

En la calle de Palma No.34 el edifico sobrevivió al sismo del 19 de septiembre de 2017, este año no fue la excepción, presenta daños visibles como grietas en la pared que dan al exterior y al interior del inmueble.

Inmueble en Palma

El edificio de la calle de Brasil No. 8 a simple vista no presenta daños y se encuentra cerrado; en la parte de abajo cuenta con un local comercial que está abierto, sus empleadas comentaron que no temen que colapse, ya que no se ve tan dañado.

El inmueble ubicado en Eje Central No. 11, aun lado de Friki Plaza, no muestra daños a simple vista, se ve abandonado y solo en la parte baja se ubica una pequeña plaza comercial.

En la lista aparece el edificio ubicado en la calle Antonio Caso No. 130, en la colonia San Rafael, el único de la lista que no es un inmueble del gobierno sino de particulares. Presenta una inclinación de por lo menos 25 centímetros, fisuras en la fachada.

Uno de sus inquilinos comentó que se le hizo extraño que el Gobierno capitalino pusiera el edificio en esa lista, ya que no presenta daños. Comentó que integrante de la Asamblea de Barrios ha buscado apropiarse del inmueble, cree que ese es la causa de que este en la lista de edificios dañados.

Edificio Antonio Caso

En la colonia Juárez, en la calle de Atenas y Versalles, se ubica un edificio de oficinas. Esta acordonado con cintas amarillas, presenta fisuras, el cual ya fue desalojado por Protección Civil.

El Gobierno capitalino indicó que la reparación de los inmuebles y escuelas públicas estará a cargo de la administración local, mientras que en los inmuebles particulares solo habrá acompañamiento.

Sobre avenida Paseo de la Reforma, esta sede de la Lotería Nacional se aprecia fisuras y algunos desprendimientos de cemento, también se encuentra acordonado con cintas amarillas, el personal de seguridad sigue resguardado este histórico inmueble.

Loteria Nacional

El titular de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) de la ciudad, descartó que algún inmueble tenga riesgo de colapso, a la vez que preciso que el único que están revisando a fondo, es un predio ubicado en la colonia Doctores.

De acuerdo con el reporte del C5, tras el sismo del lunes 19 de septiembre de este año, se recibieron 43 reportes de los cuales 21 son inmuebles dañados, 5 con caídas de mampostería, 4 postes caídos y 6 fugas de agua.

¿Por qué un inmueble puede colapsar?

La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México (AIAM) que cuenta con ingenieros estructuralistas, que son expertos para la estabilidad y la estructura central de cualquier obra de construcción, comentaron a este medio que un inmueble puede colapsar por varias razones, siempre será el resultado de la suma de varios factores las cuales pueden ser por:

Omisión en el diseño

Insuficiente capacidad de carga

Mala ejecución de la obra

Muy poca o ningún mantenimiento de las estructuras

Modificaciones indiscriminadas sin consideraciones de diseño o consultoría de ingenieros

Uso de material de baja calidad

Modificaciones que no cumplen con el Código Técnico de la Edificación (CTE)

Elementos prefabricados de mala calidad

Terremotos

Incendios

Edificio de calle de Uruguay

Mencionaron que es muy común que en algunos inmuebles se encuentren estructuras que han sido adaptadas, alteradas y cambiadas indiscriminadamente, eliminando paredes, vigas o columnas por cambio de espacios, han colocado generadores de electricidad, tinacos de agua en losas de techos sin considerar vibraciones, pesos muertos y penetraciones en la estructura, sin consultar con un ingeniero.

