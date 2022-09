Sebastián Lelio estrena 'The wonder': "No hay manera de que procesos como la nueva constitución chilena sean higiénicos"

Escena de la película 'The wonder' NETFLIX (NETFLIX/Europa Press)

SAN SEBASTIÁN, 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco)

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Oscar por 'Una mujer fantástica, ha presentado en la sección oficial del Festival de San Sebastián su nueva película 'The wonder' y ha hecho una defensa del actual proceso de referéndum en su país para tener una nueva constitución.

"En Chile estamos en el proceso de construir una historia que esté a la altura de lo que necesitamos, la anterior Constitución dejó de funcionar y ahora estamos en un proceso de relato colectivo", ha señalado el director, quien apoyó previamente este texto --rechazado a principios de septiembre--.

"Hubiera preferido que se aprobara, pero la buena noticia es que el proceso constituyente sigue y todo mi respeto al pueblo chileno", ha indicado el cineasta, quien no obstante reconoce que "no hay manera de que estos procesos sean higiénicos y limpios".

"Estos procesos están llenos de lo peor de nosotros mismos, pero ahora estamos buscando un texto con relato y capacidad de cohesionarnos. Estoy decepcionado de lo que pasó, pero estoy muy ilusionado del largo del proceso", ha añadido el cineasta.

'The wonder' es una cinta basada en la novela 'El prodigio', de Emma Donoghue, y confronta en una Irlanda del siglo XIX las creencias religiosas de todo un pueblo frente a la racionalidad científica de una enfermera foránea. Lelio ha reiterado que la película "no intenta decir no a la fe, pero sí a la estaticidad intelectual".

"La protagonista (Florence Pugh) es una racionalista que cree que va a resolver el problema de la razón contra la superstición. Tiene esa capacidad de adaptabilidad contra los fanatismos y toda posición rígida, que es algo por lo que lamentablemente estamos pasando hoy día como sociedad", ha alertado.

"Cuando la razón le hace entender el mecanismo por el que una niña está haciendo un sacrificio, ahí llega el dolor y es lo único real. Y para salvarla, no tiene más opción que descender al imaginario de la niña, ir a su relato y salvarla desde ahí y sus propias creencias", ha indicado.

UNA MUJER FANTÁSTICA

En este sentido, ha defendido que esta protagonista "no está tan lejos" de la oscarizada 'Una mujer fantástica'. "No creo que sea tan distinta, ambas son mujeres con cuerpos femeninos en disputa, y tomando decisiones distintas al mandato social, en este caso representado por grupo de notables varones. Creo que sería más una variación o profundización", ha señalado.

Lelio ha defendido además que la cinta no pretende ser una "obra del año 1862" --fecha en la que está ambientada-- ni "tener altos grados de precisión histórica". La película abre con un juego metacinematográfico en que muestra el set de rodaje y una voz en off afirma que 'sin historias no somos nada'.

LOS FANATISMOS

"Creo que todo es relato, también la política, y por eso es una obra no solo de entretenimiento, sino que apela a algo urgente hoy en día. ¿En qué historias estamos creyendo? La creencia es un pensamiento en que se insiste hasta que se hace creencia y, por lo tanto, también puede reajustarse después: esa es la diferencia con el fanatismo", ha explicado.

Es por ello que entiende que su protagonista es la mejor muestra de una "mentalidad científica". "Ella está dispuesta a cambiar y adaptarse, a diferencia de los otros personajes que parecen encontrar una verdad y se quedan fijos en esa posición. Los fanáticos en cambio encuentran su verdad y desde ahí operan en adelante", ha concluido.