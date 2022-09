LaLiga Business School celebra la graduación del curso 21-22 en el Cívitas Metropolitano

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

En el acto estuvieron presentes el presidente de LaLiga, Javier Tebas, el director de LaLiga Business School, José Moya, le director de Postgrados de la Universidad Francisco de Vitoria, Félix Suátez y, como padrinos, Esteban Granero, Paco González y el actual jugador de Galatasaray Juan Mata, que ha sido alumno del primer MBA of LaLiga y que, por vía telemática, envió un mensaje de enhorabuena a sus compañeros.

En este curso, 137 alumnos se han graduado de alguno de los programas de Máster que ofrece LaLiga Business School, que este año han sido el MBA of LaLiga, el Máster en Dirección, Metodología y Análisis en el Fútbol, el Máster en Derecho aplicado al Fútbol Profesional, el Máster in Global Sports Marketing y el Máster en Marketing Deportivo de LaLiga.

En total había representadas 14 nacionalidades diferentes, con alumnos de España, Italia, Portugal, Suecia, Estados Unidos, India, México o Argentina entre otros. Se trata de un curso muy importante para LaLiga Business School, pues en él se ha recuperado la normalidad anterior a la pandemia.

En la temporada 2021-22 han regresado los viajes educativos internacionales, donde destacan los primeros viajes a Estadis Unidos y Catar. Además, ha sido el estreno del MBA of LaLiga, el primero de estas características diseñado y gestionado por una propiedad deportiva como LaLiga, en el que han participado 25 añimnos de seis nacionalidades, entre los que se encontraba Juan Mata.

El objetivo de este nuevo programa, según la organización, es estudiar "la transformación que está sufriendo y va a seguir sufriendo la industria deportiva". Esteban Granero, el que fuera jugador de fútbol y actual CEO de Olocip y Chief Strategy Officer de The Best of You Sports, explicó a los alumnos las alternativas que existen dentro de la industria, a través de su propio ejemplo.

Con este acto, se terminó el cuarto año de funcionamiento de LaLiga Business School, un proyecto que ya se ha convertido en un referente en el ámbito de la formación deportiva, del que se han graduado ya 362 alumnos en total y que cuenta con un 92 por ciento de empleabilidad.