México propone consulta popular sobre el papel del Ejército

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México ha consultado a los ciudadanos sobre grandes infraestructuras o sobre la revocación del mandato del presidente y ahora quiere hacerlo sobre el último tema que ha sembrado polémica en la sociedad: El papel del Ejército en la seguridad pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso el viernes hacer una consulta popular sobre el tema a principios del año próximo y después de un periodo en el que se den a conocer todas las posturas y haya debate público.

Sin embargo, no está claro si tal consulta tendría alguna repercusión real o no porque el mandatario dijo que para que no cueste dinero no intervendrían las autoridades electorales, con lo que no sería vinculante. “Hay que buscar un mecanismo” para llevarlo a cabo, afirmó.

La propuesta llega cuando algunos cambios legales que aumentan la militarización de las labores policiacas en el país ya han sido aprobados por el Congreso mexicano y otras están en proceso de aprobarse, pese a las duras críticas recibidas por México de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Las dos cámaras parlamentarias ya probaron que la Guardia Nacional, un cuerpo que fue creado con un carácter civil, pase a depender del jefe del Ejército y la extensión del plazo para que las fuerzas armadas siguan en labores de seguridad pública ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está en debate en el Senado, que podría abordar el tema en las próximas semanas.

Pero precisamente esas serían dos de las preguntas que López Obrador planteó para la consulta popular junto a si los mexicanos están de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y su desempeño hasta ahora.

Los críticos con el gobierno han denunciado en anteriores ocasiones la inutilidad de este tipo de consultas que, a juicio de la oposición, sólo tendrían objetivos propagandísticos.