Madrid se convertirá en la capital mundial del cóctel en español

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Madrid se convertirá el fin del semana del 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre en la capital mundial del cóctel en español, como antesala de la ceremonia de los The World's 50 Best Bars, que por primera vez se celebrará en Barcelona.

En concreto, 'The Big Reunion' reunirá a ocho reconocidas coctelerías en un solo bar, en la madrileña Salmon Guru, el cóctel bar de autor de Diego Cabrera. Así, se darán cita Employees Only (Nueva York), Hanky Panky (Ciudad de México), Alquímico (Cartagena), El Barón (Cartagena), Carnaval (Lima), Cochinchina (Buenos Aires), Chintonería (Buenos Aires) y Florería Atlántico (Buenos Aires), según ha informado en un comunicado.

Este encuentro nace como un proyecto pionero en España que tratará de afianzarse como una cita periódica en el calendario para seguir avanzando en la consolidación de nuevos conceptos de bar y del negocio.

"Soñamos con esto, lo venimos organizando desde que iniciamos las reuniones. Recibir a tantos bares y a tantos amigos al mismo tiempo y en el mismo lugar supone un punto de inflexión. La Gran Reunión es básicamente un sueño cumplido", ha asegurado Diego Cabrera, que ejercerá de anfitrión de la cita.

A lo largo de este año, Salmon Guru, que ocupa el puesto 24 en la prestigiosa lista 'The World's 50 Best Bars 2021', ha sido sede de un programa de visitas bautizado como 'The Reunion' con el que Madrid ha conocido la presencia de bares de prestigio mundial como Abajo (Londres), Little Red Door Paris (París), Wax On (Berlín), Barro Negro (Atenas), Freni e Frizioni (Roma), Café Klandestino (Lisboa) o Himkok (Oslo), además de Hanky Panky (Ciudad de México), Alquímico (Cartagena) y Carnaval (Lima).

Un formato abierto al público y a la industria que pretende unir diferentes culturas de coctelería alejadas entre sí y que tiene su cúlmen con 'The Big Reunion', donde estarán presentes reconocidos 'bartenders' internacionales e impulsores de esta categoría en América.

De esta forma, durante ese fin de semana habrá una mesa redonda donde se expondrán temas de interés relacionados con el mundo de la coctelería (sostenibilidad, negocio, innovación, labor social...).

Salmon Guru, Viva Madrid y DPickle Room acogerán el acontecimientoantesala de los premios '50 Best Bars' y que además pondrá broche a Madrid Cocktail Week, que se celebrará a partir del próximo lunes, con presencia de estos bares latinoamericanos y algunos más en el hotel The Madrid Edition.