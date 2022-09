Herido un comisario del Ejército de Rusia en un ataque contra una oficina de reclutamiento en Irkutsk

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El gobernador de Irkutsk, Igor Kobzev, ha señalado en un mensaje en su cuenta en Telegram que "un joven ha disparado dentro de una oficina de registro y alistamiento militar" y ha agregado que un comisario identificado como Alexander Elisiv se encuentra "en estado crítico". "El atacante ha sido inmediatamente arrestado y será castigado", ha manifestado.

"Lo que ha pasado no me entra en la cabeza. Me avergüenza que esto esté pasando en un momento en el que deberíamos estar unidos. No debemos luchar entre nosotros, sino contra las verdaderas amenazas", ha sostenido Kobzev, que ha dado orden "para que se refuercen las medidas de seguridad". "Pido a todo el mundo que mantenga la calma", ha subrayado.

Por su parte, el Comité de Investigación de Irkutsk ha indicado que se ha abierto un caso contra el detenido, de 25 años de edad, y ha reseñado que "hay un equipo de investigación trabajando en el lugar", según ha recogido la agencia rusa de noticias TASS. "El sospechoso está siendo interrogado. Los motivos del crimen están siendo aclarados", ha zanjado.

Putin encuadró la decisión de decretar una "movilización parcial" en el país en "las medidas necesarias y urgentes para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia" y advirtió de que Moscú usará "todos los medios" en caso de "amenaza a la integridad territorial" rusa. "No es un farol", sostuvo.

Por su parte, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, detalló que cerca de 300.000 reservistas serán llamados a filas y ha señalado que esta "movilización parcial" afectará al 1,1 por ciento de los recursos de movilización del país.