“No se vale ganar votos con estas cosas”, Mauricio Castillo arremete contra Sheinbaum por concierto gratis de Grupo Firme

El conductor de televisión, Mauricio Castillo, arremetió contra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por realizar el concierto gratuito de Grupo Firme en el Zócalo Capitalino, debido que son cosas que no deben hacer un político para ganar popularidad.

Mediante un hilo de Twitter, el también actor señaló que a diferencia de la mandataria capitalina, es que él nunca pediría votos para traer una banda musical reconocida al Zócalo Capitalino.

“A mí denme el presupuesto para contratar a Los Tigres del norte o al grupo Firme y les juro que lleno el Zócalo cualquier domingo. La diferencia sería que yo nunca les pediría que votarán por mí. Jamás y lo he dicho siempre, lo último que quisiera ser es ser político”, declaró.

A mi denme el presupuesto para contratar a Los Tigres del norte o al grupo Firme y les juro que lleno el Zócalo cualquier domingo. La diferencia sería que yo nunca les pediría que votarán por mi. Jamás y lo he dicho siempre, lo último que quisiera ser es ser político. 🧵 — Mauricio Castillo Alvarez (@maucastilloa) September 26, 2022

Además, expresó que Sheinbaum Pardo realizó una mala estrategia (hacer conciertos gratis cada mes en el Zócalo) esto para ganar popularidad y sea contendiente por Morena para ser la sucesora de AMLO.

Por último, le pidió a la jefa de gobierno de la CDMX no olvidar el caso del derrumbe de la Línea 12 del Metro de la CDMX.

“Por cierto, todos pagamos el concierto, al menos los que vivimos en esta ciudad. Lo que no se vale es pretender ganar popularidad/votos con estas cosas. @Claudiashein No se vale. No queremos que gobiernes así. No olvides la L12″, escribió.