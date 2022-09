“Con mi hermana hubo abuso de poder”, acusa Margarita Hay, tras presunto feminicidio de Abigail

Al menos siete policías municipales estuvieron involucrados en la detención y encarcelamiento que provocó la muerte de Abigail Hay, ocurrida el pasado 19 de agosto en una celda de la comisaría de Salina Cruz, Oaxaca. Sin embargo, a más de un mes de los hechos, las investigaciones sobre el presunto feminicidio avanzan a marcha lenta, y los familiares de la víctima señalan omisiones y complicidad de las autoridades de la demarcación.

“Con mi hermana hubo abuso de poder, abuso de la fuerza”, señaló a Publimetro Margarita Hay, quien explicó que el gobierno municipal encabezado por el morenista, Daniel Méndez Sosa, “no da la cara”, ni acepta su responsabilidad en lo que ocurrió con la mujer de 30 años de edad.

La tarde del 19 de agosto elementos de la policía local de Salina Cruz, detuvieron a Abigail, por supuestas faltas administrativas, derivado de una pelea con su expareja, Kleiver Nazario Espinoza. No obstante, los policías solo la arrestaron a ella. Cerca de seis horas más tarde, su padre, José Luis Hay Hay, fue llamado para ir a la comisaría de Salina Cruz, donde le informaron del presunto suicidio de su hija en el área de separos.

“Ellos siguen diciendo que mi hermana se suicidó, que ellos no son responsables, siendo que mi hermana estaba bajo su resguardo. No quieren aceptar la responsabilidad. Mi hermana murió ahí dentro. Desde ahí ya son responsables”. — Margarita Hay Urrutia.

Tras la muerte de la también madre de dos menores, circuló en redes sociales un video en el que se muestra como es que los policías y Nazario Espinoza suben a Abigail a una patrulla. Las imágenes causaron indignación y provocaron que familiares, colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos exigieran a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca, abrir una carpeta de investigación con perspectiva de género para que se indagara como feminicidio.

8 policías municipales participaron

El 24 de agosto la FGE detuvo a cuatro oficiales y al juez cívico implicado en la detención de Abigail; pero una semana más tarde otro juzgador liberó a tres de los cuatro uniformados, pues según refirió Margarita, las autoridades judiciales argumentaron que estos solo reciben órdenes.

El 26 de septiembre los familiares de la presunta víctima de feminicidio, compartieron en sus redes sociales un nuevo video en el se ve cómo dos policías intentan ingresar a Abigail a base de empujones y jalones de cabello a una celda, instantes después dos mujeres uniformadas más se acercan a observar los hechos.

¿Qué pasó el 19 de agosto con Abigail Hay?

De acuerdo con Margarita, alrededor de las 16:00 horas, Abigail y Kleiver Nazario Espinoza arribaron a su domicilio y dejaron a su hijo menor con sus padres para acudir a realizar compras.

“Hubo una discusión, dicen que él mandó a llamar a la patrulla, y en el video todos vemos que ella se está resistiendo que la lleven y se aferra a él, porque dice que es la mamá de su hijo, y yo no sé por qué a él no lo detienen” explicó, y añadió que tras la detención de su hermana, Nazario Espinoza pasó a recoger al hijo de ambos, a pesar de que Abigail tenía el resguardo del menor desde junio.

“A nosotros nos hace creer, prácticamente él la entregó (Nazario Espinoza), la dejó ahí, no le avisó a nadie. Para mí eso ya es tener mucha responsabilidad en lo que le pasó a mi hermana, él pudo haberlo evitado”. — Margarita Hay.

Pasadas las 23:00 horas, una patrulla del municipio de Salina Cruz arribó al domicilio de los padres de Abigail, y le indicaron a José Luis Hay que tenía que acudir a la comisaría por su hija. Al arribar al lugar le notificaron que del presunto suicidio de su hija con su ropa interior. “Mi papá entró en shock, no lo podía creer”, indicó Margarita.

Las inconsistencias

Uno de los principales abismos en el caso de Abigail es la negativa que le dieron las autoridades municipales a su padre para ver el cuerpo; sin embargo, mientras los familiares fueron remitidos a la FGE a hacer los trámites correspondientes, el cuerpo de Abigail fue enviado a embalsamar sin previo aviso.

“No lo pasaron a ver el cuerpo, le dijeron que fuera a la Fiscalía, que hiciera los trámites. En lo que a él le estaban diciendo eso, a mi hermana la sacaron porque afuera estaba un carro con una vecina, y vio cuando llegó la funeraria y se llevaron el cuerpo. A mi papá no lo dejaron ver el cuerpo en ningún momento. Lo vio hasta el día sábado a las 10 de la mañana que la llevaron, pero ya estaba embalsamada”. — Margarita Hay Urrutia.

Las dos autopsias que se le realizaron al cuerpo de Abigail, indicaron que la mujer falleció a causa de asfixia por ahogamiento; no obstante, sus familiares aún tienen dudas sobre la certeza de los resultados, pues todavía desconocen la hora de muerte de Abigail

”A nosotros no nos da confianza eso porque ellos pudieron haber modificado todo eso, porque no sabemos realmente a qué hora murió mi hermana, no sabemos qué tanto le pudieron haber hecho y ahí modificado y hacer que las autopsias salgan iguales”, sostuvo.

Piden audiencia con AMLO

Ante la inacción de las autoridades, los familiares solicitan una audiencia privada con el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga y que las autoridades del municipio no cometan más omisiones y continúen obstaculizando el proceso de investigación.

El caso de Abigail es uno de 698 feminicidios

De acuerdo con organizaciones sociales como Consorcio Oaxaca y GES Mujer lo que va del sexenio de Alejandro Murat, Oaxaca se han registrado entre 684 y 698 feminicidios, y aunque se contabilizan 102 muertes violentas de mujeres en lo que va de 2022, el gobierno estatal reportó (hasta agosto) que solo se investigan 28 presuntos delitos de feminicidio.