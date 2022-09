Aspas: "Yo quiero volver a la selección, trato de hacerlo lo mejor posible"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Envidia me da siempre, yo quiero volver a la selección, trato de hacerlo lo mejor posible en mi equipo y a ver si hay suerte", declaró el gallego a los medios de comunicación antes de recibir su Trofeo Zarra como máximo goleador español de la pasada temporada 2021-22.

Iago Aspas explicó que él se siente "como todos los compañeros que se han quedado fuera". "Todo futbolista sueña con jugar en la selección, tratar de hacerlo lo mejor posible y hay que darles la enhorabuena, por supuesto", comentó.

El delantero reconoce que no sabe cuáles son los motivos por los que no ha entrado en las convocatorias de Luis Enrique. "Seleccionador hay uno, tendréis que preguntárselo a él. Yo trato de hacerlo lo mejor y si no puedo estar, pues tratar de animar a mis compañeros", afirmó.

Aspas declaró que no ha hablado con el asturiano y que no lo hace cuando no le convoca. "Cuando me llamaba hablaba en la concentración y cuando no, no le he pedido explicaciones, por supuesto", reconoció el que ha sido cuatro veces máximo goleador español en los últimos seis años.

De cara al Mundial que se disputará en noviembre, no pierde la fe en poder jugarlo. "Yo soy optimista siempre. La esperanza es lo último que se pierde, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible y a ver si tengo suerte", afirmó.

El gallego, que "estaba de viaje" hacia Madrid y tuvo que celebrar el gol de Morata contra Portugal "en el coche", no se cierra la puerta. "Esperanza tengo muchísima, siempre trato de hacerlo lo mejor posible. Ya nos lo dirá el futuro si estoy en esa lista o no", apuntó.

"Creo que se ha formado un gran grupo y ya se ha visto, quizás no en estos dos últimos partidos, pero sí a lo largo del mandato de Luis Enrique y creo que hay gente joven que viene pisando muy fuerte", aseguró el gallego.

Aspas, destacó el papel de España "en esos últimos minutos ganando a una gran selección como Portugal y consiguiendo la victoria". Además, en la entrega de premios coincidió con Álvaro Morata, a quien quiso "darle la enhorabuena por el gol de ayer".

De los jugadores convocados, Aspas confirmó que con quien ha hablado es con el delantero del Betis Borja Iglesias, con quien coincidió en su club. "Estuvo en el Celta, tengo muy buena relación y desearle suerte y la enhorabuena por su debut", declaró.

"Juego en el Real Club Celta de Vigo, soy optimista temporada tras temporada y trato de ayudar a mi equipo metiendo goles para conseguir victorias y a ver si estamos lo más arriba posible", comentó el delantero, que está en su octava temporada consecutiva en el equipo vigués.

Iago Aspas se mostró "muy contento de recoger otro Zarra más" por el que quiso "dar las gracias" a sus compañeros y expresó su deseo de "estar otro año ahí en la pelea" para "seguir entrando en la historia de la liga". "Esperemos que sí, por ahora seguimos ahí, pero queda muchísima temporada por delante", agregó.

El delantero, que lleva "ciento y pico" goles con el Celta, sigue reconociendo que siente algo especial cada vez que consigue un tanto. "Es algo que he vivido desde muy pequeño, llevo ya 25 años en el club, tengo el escudo casi tatuado en el pecho y espero seguir disfrutando muchísimos años más y cuando no pueda, animar desde la grada", comentó.

Aspas habló también sobre la polémica generada por las celebraciones de los goles tras los bailes de Vinicius. "Cada uno tiene sus celebraciones. Yo tengo la mía desde hace muchísimos años. Creo que es el reflejo para los niños también, es bueno siempre que se haga desde el respeto, y muy bonito"

De cara a este curso, su deseo con el Celta es "quedar lo más arriba posible". "Hemos tenido un año de muchos cambios, se han marchado muchos compañeros, han llegado muchos nuevos y para nosotros es un premio estar en primera división temporada tras temporada", concluyó.