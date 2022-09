Daniel Tabe se disculpa por agresión a trabajadores del Invea que clausuraron su negocio

Daniel Tabe, empresario y padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se disculpó por agredir a trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de México, ya que afirmó que el coraje y la desesperación lo llevaron a actuar de esa forma.

En un breve video publicado en sus redes sociales expresó: “Lamento mucho mi conducta, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”.

También puedes leer: 1xBet es el nuevo socio regional oficial del LOSC Lille

También reconoció que nada justifica su comportamiento, del que dijo arrepentirse, por lo que se disculpó con los verificadores a los que insultó y agredió.

Desde el gobierno le pusieron el dedo a mi papá. Lamento mucho su reacción. Nada la justifica. https://t.co/PlLFzn1ApI — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

“La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha tomado construir mi negocio, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacia su trabajo, de verdad me arrepiento, esto no va con mi personalidad”.

Asimismo, el alcalde dijo que la acción que provocó el enojo de su padre se orquestó en el gobierno de la Ciudad de México porque están desesperados.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”.

Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites. — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 27, 2022

Previamente se difundió un video en el que varios trabajadores del Invea acudieron a la taquería de Tabe, en donde colocaron un sello de clausura en la entrada principal.

Esto causo la molestia del señor y amenazó a los verificadores con un arma blanca, incluso a uno de ellos lo abrazó y pasó el arma cerca de su cuello.

Lo más visto en Publimetro TV: