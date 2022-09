Fórmula Williams confirma la reaparición de Alexander Albon en Singapur

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

De este modo, Albon, de 26 años volverá a la pista tras no disputar el Gran Premio de Italia. "Mi preparación para Singapur ha sido un poco diferente de lo normal, pero me siento bien y he hecho todo lo posible para prepararme para una de las carreras más físicas del calendario", explicó el piloto.

"No subestimo el reto que va a suponer, pero estoy deseando salir a la pista el viernes y volver a conducir. Es un gran circuito urbano y la carrera más cercana a casa para mí en Tailandia, así que estoy muy emocionado de estar aquí y de ver a los aficionados que se han presentado", concluyó.

Durante su ausencia, el neerlandés Nyck de Vries condujo su monoplaza durante el resto del fin de semana en Monza, donde acabó noveno, dentro de la zona de puntos.