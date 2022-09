Jamie Lee Curtis dice adiós a la saga Halloween: "Es muy duro, pero tengo ganas de probar cosas nuevas"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Es muy difícil decirle adiós a Laurie Strode, bastante más difícil de lo que imaginé porque hay mucha gente que quiere mucho a este personaje", confiesa la actriz en una entrevista concedida a Europa Press en la que reconoce que, tras el fin de la franquicia, va a echar de menos no solo "trabajar con todos mis compañeros" sino también esa "conexión" tan especial con una legión de fans que, literalmente, adoran a Laurie.

Un personaje icónico que le ha dado no pocas alegrías pero que también, reconoce dejando incluso escapar una lágrima, la ha llevado a lugares, emocionalmente hablando, "muy duros y difíciles". "Lo que no voy a echar de menos es lo duro que es nuestro trabajo. Me emociono al hablar de ello. Puede parecer que no, pero este es un trabajo, realmente difícil. Vives en un estado emocional muy intenso durante estos papeles", expone Curtis que, pese a asegurar que no es "una de esas actrices de método" que necesita que la llamen por el nombre de su personaje durante todo el rodaje, destaca que al afrontar papeles como estos "cargas con mucho y llevas encima muchos sentimientos".

"Me da pena dejar que se vaya, es muy duro. Entiendo que hay trabajos más duros, pero este es muy emocional. Es difícil, pero tengo ganas de probar cosas nuevas", dice continuamente emocionada la actriz que asegura que siempre estará unida por un lazo invisible a su personaje y del que se queda, sobre todo, con su capacidad de resistir y sobrevivir a los malos momentos.

"SU FORTALEZA ES MI FORTALEZA"

"Cumplo 64 años en un mes, el tiempo sigue pasando... y yo he conseguido sobrevivir. Y Laurie también lo ha conseguido. Y no quiero decir que yo haya hecho ninguna de las cosas al nivel que ella las hace en las películas, pero su fortaleza es mi fortaleza y la de la mayoría de los seres humanos que conozco. ¿Quién ha tenido una vida fácil? Ricos, pobres, blancos, negros... eso da igual, nadie se salva de lo dura que es la realidad, de lo dura que es la vida", proclama.

En cuanto a su trayectoria en la saga, en la que su personaje pasó de ser una niñera aterrada en aquella primera cinta de 1978 a una matriarca poderosa y luchadora que busca incluso el enfrentamiento con su peor pesadilla en esta trilogía final, cree se trata de "la evolución lógica" de Laurie que va más allá de una "cuestión de género" o empoderamiento. "Cualquier mujer que se defienda, que se resista, es una mujer dura. Cualquiera que pase por todo lo que ha pasado este personaje en su vida, que se haya tenido que enfrentar a la violencia física, emocional o espiritual... La violencia tiene consecuencias en la gente, hace que algunos se rindan. Yo en esta saga represento a un ser humano fuerte que resiste, sea mujer u hombre, es algo que va más allá del género. Es más una cuestión de experiencia", proclama.

En este sentido, Curtis destaca que 'Halloween: El final', que vuelve a estar dirigida por David Gordon Green, responsable de las tres entregas finales de la franquicia, es una película que usa la figura de Michael Myers, el legendario villano de la saga, para plantear reflexiones mucho más amplias sobre la violencia y el odio a nivel personal y también como sociedad.

"La pregunta que se hace esta película es si todos somos monstruos y qué es realidad ser un monstruo. Si entras en Twitter o en las redes sociales últimamente, te preguntas si no son monstruos todas esas personas. Y lo son, pero usan diferentes armas. Michael Myers es una clase muy específica de monstruo y esta es una película que nos plantea que también puede haber otro tipo de monstruos y cómo unos monstruos alimentan otros monstruos, cómo se crean otros monstruos", reflexiona.

Curtis interpreta por última vez a Laurie Strode en esta historia ubicada cuatro años después de los acontecimientos relatados en la anterior entrega de la franquicia 'Halloween Kills', retoma la historia de Laurie, que ahora vive con su nieta Allyson (Andi Matichak) y está a punto de terminar de escribir sus memorias. Nadie ha vuelto a ver a Michael Myers desde su último enfrentamento entonces.

Laurie, después de permitir que el espectro de Myers controlara su realidad durante décadas, ha decidido por fin dejar atrás el miedo y la rabia para dedicarse a vivir, Pero cuando acusan al joven Corey Cunningham (Rohan Campbell) de matar al niño al que cuidaba durante la noche de Halloween, se desatada una cascada de violencia que obligará a Laurie a enfrentarse por última vez con la maldad.

Completan el reparto de 'Halloween: El final' rostros habituales de la saga como Will Patton, en el papel del agente Frank Hawkins, Kyle Richards como Lindsey Wallace y James Jude Courtney como la imponente forma de Michael Myers.