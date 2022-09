Mauricio Tabe advierte que no se quedará callado ante intimidación y arbitrariedades

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, afirmó que la suspensión de actividades en una taquería propiedad de su padre, Daniel Tabe, fue un acto de provocación y de intimidación contra su familia, por lo que no se quedará callado ante lo que consideró una arbitrariedad.

“Esto fue una provocación y ataque contra mi familia, mi papá no es político y cayó en la provocación, pero nada lo justifica, no me voy a quedar callado ante la intimidación, ataques y la provocación; lo digo fuerte y claro: no estuvo bien lo que hizo mi papá y me sumo a sus disculpas”, dijo en un video que difundió en sus redes sociales.

El alcalde también dijo que es falso que el negocio, que se localiza en la colonia Escandón, en la la demarcación que él administra, opere sin cumplir con lo establecido en los reglamentos, ya que cuenta con todos los permisos y que la suspensión de actividades no tiene justificación, además de que él ya no forma parte de la sociedad comercial, como se afirmó en redes sociales.

— Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) September 28, 2022

“El cierre el negocio ocurrió después de la campaña de calumnias y mentiras que desde ayer se orquestó; es falso que el negocio sea irregular, cuenta con todos los papeles; es falso que yo esté metido en el negocio, desde hace muchos años no formo parte de esa sociedad”, afirmó Tabe.

Durante este día se vitalizó un video en el que varios trabajadores del Instituto de Verificación Administrativa (Invea)acudieron a la taquería de Tabe, en donde colocaron un sello de clausura en la entrada principal.

Esto causo la molestia del señor y amenazó a los verificadores con un arma blanca, incluso a uno de ellos lo abrazó y pasó un cuchillo cerca de su cuello.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito”de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, escribió el alcalde en sus redes sociales.