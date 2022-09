Esto es lo que busca Caso 992, iniciativa contra violencia vicaria impulsada por Ingrid Tapia

Colectivas de mujeres y organizaciones tomaron las oficinas de los Juzgados de lo Familiar y protestaron frente al Congreso de la Ciudad de México para denunciar el ocultamiento sistemático de los deudores alimentarios y la violencia vicaria que viven las mujeres del país.

La iniciativa Caso 992 busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la CDMX y el Código de Procedimientos Civiles de la entidad a fin de que la Unidad de Medidas Cautelares tenga facultades para intervenir en la ubicación de los deudores alimentarios y en la dictaminación de su peligrosidad procesal; así como incluir dicha reforma en el proyecto del Código Nacional de Procedimientos Civiles, una vez que sea remitido por la Cámara de Diputados.

Vestidas de novias, con cubrebocas verdes y pañuelos violeta exigieron a las autoridades capitalinas avalar la propuesta que inició como movimiento en 2019, que busca que los padres que no cumplan con la pensión alimentaria para sus hijos lo hagan.

Las manifestantes sentenciaron que una de cada diez mujeres que demandan alimentos logra la pensión para sus hijos; y tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben pensión.

La colectiva Caso 992 demanda:

La adopción de medidas que aseguren la autonomía judicial .

. Exigen el cese inmediato del tráfico de influencias a favor de deudores y violentadores .

. Insisten en la aprobación de las reformas en materia de violencia vicaria y la Ley 3 de 3 (dirigida a que los agresores sexuales y los deudores alimentarios no accedan a cargos públicos).

Publimetro conversó con Ingrid Tapia, abogada e impulsora de la iniciativa. Una mujer que tuvo tres hijos con un hombre que abandonó a su familia y los despojó de sus bienes patrimoniales, cometiendo actos graves de violencia física y psicológica.

Tapia aseguró que existen dos graves problemas que enfrentan las mujeres al inicio del proceso de abandono y violencia por parte de su pareja, “el primero es el emplazamiento, localizar al demandado . Y el segundo es de lo ocultamiento de los bienes del ingreso y de la riqueza , que eso ya es durante el juicio”.

“Se busca que la peligrosidad procesal de los deudores alimentarios y su localización, sea acometida por las Unidades de Medidas Cautelares del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, con el fin de proteger a los hijos y madres ”, dijo.

Ingrid apuntó que cuando una mujer se queda sola, sus hijos son “doblemente huérfanos porque si el papá no está y tienes que salir a trabajar todo el día para darles de comer, se quedan con quien te pueda apoyar, que por lo general son las mujeres más viejas de la familia ”.

Casos de violencia vicaria compartidos por Caso 992

Magenta: Tiene 19, no es que su papá se haya ido, más bien ni lo conoce. Su mamá se rifa diario por ella y por sus hermanos. Ella dejó de estudiar porque era el único modo de ayudar.

Café: Vende micheladas en su casa. Perdió el trabajo que tenía porque se iba todo el día a trabajar y su niña de once empezó a beber, se juntaba con otra niña de 15 que ya era mamá. Le dio miedo que saliera embarazada y lo que vende apenas alcanza, pero solo así está con ella. El papá de la niña acaba de estrenar un carro.

Amapola: Tiene 82 años de edad y cuidó veinte años de sus tres sobrinos nietos mientras su mamá salía a trabajar para mantenerlos a todos. Los 42 años anteriores trabajó, de lunes a sábado, atendiendo una dulcería. Hoy la mamá de los 3 niños, que ya son adultos jóvenes, la mantiene y la cuida y, ambas siguen trabajando. Ella y la sobrina ya no tienen a los niños, pero ahora cuidan a su hermana que le dio Alzheimer y todavía ayudan a los dos más jóvenes para que terminen la universidad. Le quitaron un pedazo de intestino y esos meses su sobrina no pudo ir a trabajar porque no podía dejar en el hospital a un adulto mayor en estado crítico. Ya mero terminan de pagar la cirugía y lo que pidieron prestado.

Lirio: Tiene 53, el marido le empezó depositando mil pesos y ocho meses después dejó de hacerlo. El querubín se fue a vivir a Las Brisas en Acapulco. Su Facebook está lleno de las alegres fotos de su eterna fiesta y en su yate bebiendo Wiskey etiqueta negra. Ella lleva diez años echando mano de la herencia de su padre y, claro está, su propio hijo nada heredará. Tal vez le alcance para un año más y no encuentra trabajo. El otro sigue de fiesta.

Lila: Promueve bienes raíces y tiene dos hijos en la universidad. El papá no aporta desde hace 11 años y además tuvo que migrar para hacerse cargo de la enfermedad de su propio padre. Vive en una casa que le presta una hermana y en la noche vende comida, con su mamá de 83 años, con lo que sacan se ayudan y así lo los hijos puedan seguir estudiando.

Clavel: Se casó por sociedad conyugal y terminó teniéndole que entregar al marido el departamento que ella sacó con un crédito que tardó en pagar 16 años, mientras que él ni un peso dio. Aceptó porque eso era mejor que ser encañonada con una escuadra calibre 45. Nunca le han dado nada porque resulta que ella es muy inteligente y trabajadora y por eso no necesita de “ayuda”.

Verde: Tiene 54 años y se tapa la frente para que no se note la cicatriz que él le hizo. Lleva 20 años manteniendo a sus tres hijos. Cuando el marido se fue con la amante se llevaron todo y se han escondido para no devolver nada. El marido y la amante falsificaron una escritura, en Celaya, donde supuestamente ella, la esposa, le regalaba su patrimonio a la amante. El marido dice que dio alimentos, pero el dinero que dio en un cheque él mismo lo uso para no irse a la cárcel por fraude y falsificación. Lleva un año prófugo y 18 escondiéndose. El falsificador hoy es un alto funcionario público y ahora se esconde tras la guardia nacional que cuida del edificio donde trabaja.

Ocre: El marido fingió que tenía Alzheimer, pero en realidad era una amante. Se fue hace más de tres años y, dice, que no da lo suficiente por la pandemia, pero se le ve flamante en la Fórmula Uno y con la nueva el Orlando. La obligaba a apuntar en un cuaderno, peso por peso, todos los gastos y no hubo nunca uno que no revisara ni le reclamara. Ni cuentas, ni bienes ni nada de nada. Veintidós años de casada y con una mano adelante y otra atrás. Su mamá le comparte de su pensión del ISSSTE para que pueda llegar a fin de mes y aunque no se ha divorciado, su marido ya fue a pedir la mano de la novia.

Protesta Ley Vicaria Juzgados. Caso 992 Un grupo de mujeres vestidas de novia se manifestaron afuera de los Juzgados de lo Familiar para protestar en contra de los jueces que han ayudado a ocultar a los deudores de las pensiones para sus hijos y familias. (Daniel Augusto/Daniel Augusto)

