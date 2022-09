Simeone: "Tenemos mucha ilusión de ver al mejor Joao Félix"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"Volvió a entrenar ayer y hoy, espero que cuando le toque hacerlo lo haga de la mejor manera. El club, la gente y nosotros como equipo tenemos mucha ilusión de ver al mejor Joao Félix y dependerá de lo que él nos pueda dar", declaró el argentino en rueda de prensa antes de viajar a Sevilla.

Sobre su rival, el técnico del conjunto colchonero no se confía a pesar del mal arranque que han tenido los de Julen Lopetegui. "El fútbol es como es. Evidentemente al Sevilla le ha tocado jugar muchos partidos importantes, difíciles, complejos, con muchas dificultades y con grandes rivales", comentó.

El 'Cholo' calificó a Lopetegui como "un grandísimo entrenador que lo viene haciendo muy bien en el Sevilla en los últimos años". "Se ve al equipo comprometido en el trabajo, en estos últimos dos partidos han sacado resultados positivos en la dificultad. Mañana sabemos lo que nos vamos a encontrar, un equipo que juega bien, que tiene una buena predisposición para atacar y nos imaginamos ese escenario", apuntó.

El entrenador colchonero cree que el Sevilla "lo hizo muy bien con el Espanyol, trabajó en equipo, ante la dificultad de ese momento pudo reaccionar y resolver", y que en su último partido "contra el Villarreal compitió muy bien". "Puede jugar con 4-3-1-2 o 4-2-3-1, con Navas por detrás o por delante, que ya será un tema de él (Lopetegui), pero ha demostrado distintos formatos dentro de una misma idea", profundizó.

"Seguramente el Sevilla ha tenido estas dos semanas para trabajar con muchos futbolistas, porque creo que cuatro o cinco han ido a la selección de ellos solamente, y eso te genera poder trabajar estos 15 días con tranquilidad, y nos encontraremos a un equipo que juega bien, que tiene buen pensamiento como equipo futbolísticamente hablando", aseguró.

Simeone, que lleva más de 30 partidos sin repetir once inicial, no ve esta circunstancia como algo negativo. "El otro día leía, no me acuerdo en qué periódico, lo bien que lo está haciendo el Real Madrid porque rota continuamente. El resultado termina posicionando una pregunta en un lado o en el otro, pero en realidad es lo mismo", explicó.

El argentino, que podría cambiar la defensa de cinco con la que ha empezado la temporada con una de cuatro, quiso desmarcarse de cualquier cliché táctico. "Muchas veces uno sale con defensa de cuatro, pero nunca es cuatro, porque el banda de la izquierda o el banda de la derecha termina siendo el quinto, y ustedes se centran en que juegan con cuatro, y no juegan con cuatro, defienden con cinco", explicó.

"Muchos equipos, en el parado de la foto, tienen cuatro, pero después cuando el equipo va defendiendo, si ves de un lado o del otro, si el banda de la izquierda persigue al lateral derecho, si paran la foto ahí son cinco, entonces cambia poquito de ser cinco o cuatro", añadió.

De cara a jugar contra el Sevilla, afirma que "pueden jugar con tres o con cuatro, con Reinildo como lo viene haciendo, con Carrasco ahí en la izquierda que puede ser cuatro o cinco según la situación".

Esto también afecta a Axel Witsel, que podría regresar al centro del campo después de haber tenido que empezar como central en su etapa en el Atlético. "Tenemos la opción de jugar con él de líbero y en el medio, incorporándose, introduciéndose como hacen algunos equipos en el mismo juego, atacando como un mediocentro bajo y defendiendo como líbero. Lo valoraremos y es una opción que nos da el futbolista cuando esté en el campo", apuntó.

"ELIJO A LOS QUE CREO QUE TIENEN QUE EMPEZAR"

Sobre la polémica por las suplencias de Antoine Griezmann, Simeone opina que "no hay ninguna dificultad". "Elegimos a los que creemos que tienen que empezar, a los que tienen que entrar, cuándo entrar, y a partir de ahí lo que importa es el resultado", comentó.

Diego Pablo Simeone le echó también un capote a su compatriota 'Papu' Gómez, que reconoció que estaba ya pensando en Qatar 2022. "Hay que entender el contexto de la respuesta por cómo viene la pregunta. Yo soy futbolista, y viene uno y me dice '¿estás pensando todo el tiempo en el Mundial?', y sí, la verdad es que estoy pensando todo el tiempo en el Mundial, pero cuando empieza un partido, te olvidas de lo que está pasando en el Mundial", explicó.

El argentino trató de explicar su argumento a través de un ejemplo cotidiano. "Cuando te juntas con tus amigos a jugar a la pelota, te olvidas de lo que está pasando en la familia por ese ratito que estás jugando, después la familia es sumamente importante", declaró.

"Para reflejar un poco el contexto de la respuesta de cualquier futbolista que a 40 días de una situación maravillosa que es jugar un Mundial, cualquiera respondería eso. Pero después cuando empiezan los partidos, ellos piensan en el partido que están jugando, claro", concluyó.