California prohíbe usar las letras de rap como evidencia en juicios

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La ley, que Newson ha firmado junto con raperos, productores discográficos y ejecutivos de la industria del rap, es la primera en el país que garantiza que la "expresión creativa" de alguien no se use para "introducir estereotipos o prejuicios activos" contra un acusado o ser utilizada como prueba en un juicio contra ellos, según ha recogido el diario 'The Hill'.

La medida requeriría que los tribunales determinen si las letras de las canciones son admisibles como prueba y si el contenido debe vincularse a un presunto delito, todo ello frente al peligro de que un perjuicio indebido causado al artista.

Esta nueva legislación, que fue aprobada sin oposición en el Senado y la Asamblea del estado de California, tiene lugar después de que los raperos de Atlanta Young Thug y Gunna estuvieran entre las dos docenas de personas arrestadas a principios de este año por cargos de crimen organizado.

Las acusaciones en su contra hacen referencia a las letras de sus canciones de rap, ya que la Fiscalía estatal justificó que el rapero Young Thug formó una pandilla callejera y la promovió a través de su música, según el citado diario.