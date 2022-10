El Thyssen reitera su postura de no renunciar al 'Pisarro' tras la propuesta de Cultura de devolver obras incautadas

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El 'Pisarro', que pertenece al Estado español como parte de la colección del Thyssen, está en litigio en los tribunales de Estados Unidos reclamado por los Cassirer. El Tribunal Supremo de EEUU ha resuelto en favor de la familia y ha determinado aplicar la norma de conflicto de leyes del estado de California, que es favorable a que la pintura sea devuelta.

A la espera de resolverse el litigio, Solana ha incidido en que la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza no puede realizar un cambio de política sobre la devolución del cuadro porque eso no depende de ella y porque "las obras propiedad del Estado español en principio son inajenables".

"No creo siquiera que el Consejo de Ministros pueda tomar esa decisión", ha apostillado Solana, para insistir en que el museo "nunca se ha planteado la decisión de devolverlo", al menos desde que él forma parte del espacio. "Se ha planteado que el Pisarro forma parte del patrimonio nacional y hay que defenderlo por la vía legal", ha sentenciado.

EL ESTADO ESPAÑOL APOYÓ AL THYSSEN

La Abogacía del Estado se personó en 2017 en apoyo de la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en este litigio. Según el escrito firmado entonces por la abogada del Estado María del Carmen Acedo la aplicación del artículo 1956 del Código Civil que alegaron la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España no procede en este caso puesto que se exige que exista una sentencia condenatoria contra el que ha hurtado o robado.

Concretamente, los servicios jurídicos del Estado español afirman que "la aplicación de la regla especial de prescripción adquisitiva que establece el artículo 1956 del Código Civil español exige inexcusablemente que se haya dictado sentencia firme que declare la existencia de una conducta constitutiva de un ilícito penal por razón de la cual condene a quien pretende adquirir por usurpación con fundamento en la posesión resultante de dicho ilícito".

EN EL THYSSEN NO HAY OBRAS INCAUTADAS DEL FRANQUISMO O LA GUERRA CIVIL

Solana ha descartado así un cambio en la política de devolución del 'Pissarro' después de que el ministro de Cultura y Deporte, Miguel Iceta, haya expuesto que quiere devolver a sus legítimos dueños las obras incautadas durante la Guerra Civil o el franquismo.

"Es un problema que no nos afecta", ha aseverado el director artístico del Thyssen. En este sentido, ha explicado que "la procedencia de las obras (de este museo) no tiene nada que ver con las colecciones nacionales españolas". "Nosotros no tenemos obras incautadas en el franquismo porque nada de lo que está expuesto aquí estaba en España durante el franquismo. Todo aterrizó literalmente por el aire en el 92 y venía de Suiza", ha concluido.

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, reveló que ha solicitado a los museos nacionales y estatales que velen por que el origen de todas sus obras sea lícito después de que el Museo del Prado diese a conocer que cuenta con al menos 25 obras en su colección que fueron "probablemente" incautadas durante la Guerra Civil. Iceta añadió además que no quiere que en estas colecciones permanezca ninguna obra incautada y se posicionó a favor de la devolución a sus legítimos propietarios.