Simeone: "Hacer cuatro goles en Oporto habla muy, muy bien del estilo del Brujas"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Es un rival siempre difícil en su campo, con mucho empuje de su gente y cuenta con un grandísimo entrenador a día de hoy con un estilo muy bueno de juego, con mucho dinamismo, presión y un estilo ofensivo con mucha gente en campo rival. Eso le ha generado ganar tres ligas consecutivas y seguir compitiendo en la Champions, hacer cuatro goles en Oporto dice que su estilo es muy, muy bueno", advirtió Simeone este lunes en rueda de prensa.

El argentino aseguró que, tras pasar a un 4-4-2 el pasado sábado en el Sánchez-Pizjuán, buscarán "el mejor" para este encuentro, aunque fue claro sobre estos cambios de esquema. "Vamos camino de once años ya aquí y no recuerdo un partido en el que no hayamos cambiado de esquema en el mismo partido o de partido a partido. No estoy haciendo nada que no haya hecho antes, siempre depende de lo que nos presente el rival y buscar soluciones", subrayó.

El 'Cholo', que esperará a ver cómo entrena Nahuel Molina para decidir su presencia en el once, también se refirió al buen partido de Mattheus Cunha en Sevilla, jugando escorado a la izquierda. "Es un jugador que viene haciendo méritos en los entrenamientos y al que estamos dando la oportunidad de jugar en una posición nueva pese a que lo había hecho en su equipo anterior", indicó.

"Decidimos intentar buscar una situación diferente dentro del equipo, en algo que ya reflejamos muy bien con Adrián y Diego Costa en diferentes partidos. Es una de las diferentes posibilidades que nos da el equipo y me gustó como lo hizo, puede ser importante para el equipo, aunque le vimos contenido porque tiene mucho más y con más tiempo y más partidos lo hará mejor", sentenció.