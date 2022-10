Por agresión a trabajador del Invea, papá del alcalde de Miguel Hidalgo es vinculado a proceso

Daniel Tabe, padre del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, fue vinculado a proceso por un juez de control al ser acusado del delito de tentativa de homicidio calificado, esto luego de que un trabajador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea) lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México tras ser agredido con un cuchillo.

“Tras analizar los datos de prueba reunidos por la autoridad ministerial y detectives de la Policía de Investigación (PDI), el impartidor de justicia determinó que el ahora imputado enfrente su proceso penal bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria; además, fijó el plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria”.

En redes sociales circuló un video cuando se observa a Daniel Tabe colocar un cuchillo cerca del cuello del trabajador del Invea cuando colocaron sellos de suspensión de actividades en una taquería e su propiedad, incluso hizo la simulación de degollarlo.

El video se grabó en una sucursal de la taquería Don Eraki, ubicada en la colonia Escandón Segunda Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, que actualmente gobierna su hijo, Mauricio Tabe.

“Se le presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional, en los términos señalados en el Código Nacional de Procedimientos Penales”, añadió la FGJ.

El mismo día de los hecho, Tabe se disculpó por sus acciones, además de que afirmó que no había ninguna justificación para lo que hizo y ofreció una disculpa por medio de redes sociales.

“Lamento mucho mi conducta, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien, sinceramente sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo”.

Y añadió: “La gente que me conoce sabe perfectamente bien cuánto tiempo me ha tomado construir mi negocio, nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que solo hacia su trabajo, de verdad me arrepiento, esto no va con mi personalidad”.

