“Mi oficio es ser pu... “ responde diputada trans tras publicación de video íntimo

La publicación de un video íntimo de la diputada de Morena, María Clemente, provocó una ola de reacciones en el poder Legislativo y las redes sociales, pues en su mayoría reprobaron el comportamiento de la funcionaria pública, que aseguró combina su puesto con el sexoservicio.

El pasado 2 de octubre difundió en su cuenta de Twitter un video, donde aseguró que le gustaba consentir a todo un “macho chambeador”; sin embargo, el contenido “subido de tono” causó críticas, sobre las que se pronunció la legisladora del partido en el poder.

“Me encanta que este papacito me pase a ver saliendo de la chamba para relajarse conmigo. Un verdadero macho chambeador, me encanta consentirlo, y darle masajes después q lo atiendo para que se tome una siesta y descanse después de trabajar”, dijo en el video.

Al ser cuestionada por la prensa en el recinto legislativo de San Lázaro, la diputada María Clemente afirmó que tiene derecho a tener diferentes trabajos, como el de sexoservidora, por lo que aseguró que no ha faltado a su investidura.

“Mi oficio es ser pu... y tengo derecho a ser pu...”, dijo a los integrantes de los medios de comunicación.

Además, indicó que siempre se ha dedicado al sexoservicio, incluso antes de llegar al Congreso de la República, por lo que “los demás diputados son administradores, tienen empresas, cuando ellos dejen de producir dinero en otro lado, yo voy a hacer lo mismo”.

“Cuando me han visto chuparle un pito a alguien en el salón de sesiones o de alguna comisión”, indicó la diputada trans, que junto a Salma Luévano representan este movimiento en la Cámara de Diputados.

#ComentarioFinal Vaya dilema en que ha metido a los legisladores la diputada transgénero @MARIACLEMENTEMX sobre la difusión de videos de su vida sexual. Muy distinto fue lo que ocurrió en el Senado, una senadora agrediendo a otra con el más despectivo y violento discurso sexista: pic.twitter.com/HrUbhbNhZp — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) October 5, 2022

Además, María Clemente dijo que presentará una iniciativa de ley sobre la regulación del trabajo sexual.

Por su parte, el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, detalló que investigarán si existe una violación al Código de Ética de esta fuerza política.

