Tras las declaraciones de Quadri se dieron diez crímenes de odio: Salma Luévano

Para Salma Luévano la lucha por la inclusión de la diversidad data de muchos años, lleva toda una vida de activismo a favor de la comunicad trans y tras su llegada al Congreso de la Unión se vuelca no sólo en alzar la voz por la comunidad, sino en impulsar políticas públicas que generen cambios de fondo.

En su andar por la Cámara de Diputados, así como le ha ocurrido a lo largo de la vida, ha enfrentado expresiones de odio y racismo, en particular de parte del legislador Gabriel Quadri, de la bancada panista.

En el contexto del Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia que se efectúa este 17 de mayo, la diputada comparte con Publimetro sus banderas de lucha, la experiencia que le brinda ser una activista social con voz en el Congreso y su sentir personal por las expresiones que prevalecen en el colectivo social.

Cabe recordar que Salma Luévano Luna es una de las dos primeras mujeres transexuales en tomar un puesto en el parlamento de México, junto con María Clemente García Moreno.

Esto porque la inclusión de la diversidad es resultado de una lucha permanente que ha estado presente en distintos sectores de la sociedad mexicana, incluyendo el gobierno mexicano.

Pero la llegada de Luévano al Congreso, como es de esperarse, no ha estado libre de polémicas; en diciembre de 2021 fue víctima de discursos transfobicos dentro del pleno por actitudes y señalamientos del excandidato a la presidencia Gabriel Quadri de la Torre.

El actual diputado federal panista y otros legisladores que comparten el mismo discurso se lanzaron en su contra. Por lo tanto, la diputada federal decidió raparse en protesta del discurso transfóbico del que fue víctima.

“Soy estilista, diseñadora de imagen. Lo que representa el cabello para nosotras, las mujeres es tan fuerte. Lo he vivido en carne propia. He sentido ese desgarramiento desde las clientas que han ido conmigo a que las rape por el tema del cáncer. He sentido esa tristeza, esa impotencia. Y, ¿por qué me rapé? Bueno, pues es una situación. Es lamentable que haya tenido que raparmeM sin embargo, en mi caso muy en particular, lo hice con mucho orgullo y la haré las veces que sean necesarias”, compartió Luévano Luna.

¿Percibes transfobia en el pleno?

— El señor Gabriel Quadri, un compañero legislador panista empezó con discursos de odio a mediados de diciembre (2021), y sabemos la importancia de los discursos de odio, que son la antesala de los crímenes de odio. En su momento le hice el señalamiento y el señor siguió replicando, pareciera que le festeje o le aplaudí. Después lo hizo todavía con más coraje, con más fuerza.

También hay que puntualizar que el señor fue candidato a la presidencia de la República y que por lo tanto tiene miles de seguidores que ha utilizado para replicar estos discursos de odio que desafortunadamente han hecho eco. Tan es así que a mediados de diciembre (2021) a casi finales de enero (2022), tras las declaraciones de Quadri se dieron diez crímenes de odio, lo que no se había visto en la historia de nuestro país. Desafortunadamente, y me atrevo a decirlo con toda la seguridad, es por todos estos discursos de odio, contó la morenista aguascalentense.

Le advertí al legislador panista en primera como mujer trans, en segunda como legisladora federal y en tercera como presidente de la Comisión de la de la Diversidad.

Me preguntaba a mí misma qué hacer, qué hacer para poder parar ese discurso de odio, que este señor no siga. Toda mi vida me he manejado con símbolos y decidí cortarme el cabello. Decidí hacerlo con mucho orgullo. Para visibilizar y para señalar estas situaciones tan lamentables.

Este señor se escuda en la libertad de expresión. Esa no es libertad de expresión, por el simple hecho de señalarnos nos está mandando a la muerte. Es así. Diario, diario, en cualquier publicación yo recibo amenazas de muerte, un sinfín de memes y de estos discursos. La réplica de este señor.

Estamos viviendo momentos tan difíciles que no podemos permitir que además de de toda esa falta de oportunidades que hemos vivido a lo largo de la historia como sector trans como vivienda digna, salud digna, espacios dignos; le sumamos estos discursos de odio, pues, ¿a dónde nos quieren llevar?

¿Cómo es ser diputada como mujer trans?

— No es fácil. En ningún momento he dicho que te sea fácil, al momento que llegué y tomé protesta sabía perfectamente que iniciaba otra etapa de lucha. Y lo estoy viviendo, lo estoy viviendo y con orgullo. Lo estoy viviendo con amor, porque es abrir esa brecha para las demás. Y este es el espacio donde se está trabajando.

Estoy trabajando precisamente sobre esas iniciativas y reformas, y es luchar, luchar con una transversalidad de dignidad. Ahí vamos, no es fácil, pero tampoco imposible, porque hoy estamos aquí. Quién iba a pensar que iba a haber legisladoras federales trans, yo creo que ni en 20 años. Afortunadamente hoy en día hay compañeras trans como regidoras, las cuotas arcoíris, de las que me llena de orgullo decir que soy promotora y precursora.

Qué más quisiera yo tener esa ‘varita mágica’ y decir ‘que se resuelva todo’ esto es una lucha también de mucha resistencia. Y como siempre lo he dicho, mi lucha es hasta que la dignidad se haga costumbre. No pararé y no pararé hasta el último día de mi cargo, sino hasta el último día de mi vida porque llevo en mi corazón esa lucha social, esa lucha como activista y esa lucha como mujer trans que ha vivido todas esas falta de oportunidades, todos estos señalamientos, encarcelamientos y toda esta persecución.

Tenemos que seguir cerrando filas en este tema y por eso la importancia de que cada día sigamos ocupando más espacios para que se logren estas reformas y políticas públicas. Además de mi agenda nacional, tengo una agenda internacional y platicando hace unas tres semanas con el embajador de Holanda, Wilfred Mohr, me comentó que un compañero de allá inició el proceso precisamente al ya estar ocupando este espacio y después empezó su transición como mujer.

Y que ha sido apoyada en este caso por sus compañeras y compañeros, pero no es en todos los casos es así. Entonces aquí la importancia es la puerta de enfrente, la puerta de enfrente que ocupemos ya todos los espacios. Y estos espacios donde toma las decisiones llegaron para quedarse, no se van a ir, van a seguir y seguirán. Cada día seremos más, precisamente para tener ese bloqueo e ir cerrando filas para la lucha de dignificación y de derechos humanos que además, históricamente se nos debe”, señaló la morenista trans.

¿Cómo luchar contra la corrupción desde el pleno?

— Hay que señalarlo, como lo he estado haciendo. Lo he señalado como en el caso de una regidora de Colima que trae el mismo discurso que este señor Quadri, otro regidor de Baja California. Hay que señalarlo, no podemos quedarnos calladas, callados, tenemos que señalar y aunque sea en la casa no importa. O sea, no podemos evitarlo, hay que ser congruentes y no quedarse calladas. Nunca me he quedado callada y no lo haría en este momento.

¿Hay diferencia entre Salma, la mujer trans y la diputada federal?

— Mira, te contaré algo… En mi infancia no había tanta información como ahora. En aquellos ayeres, estoy hablando de hace 30 años, Todo esto era tabú, todo era señalado. Desde que tengo uso de razón soy una niña, soy una mujer. El no entender qué pasaba en mi cabecita, entender todos estos cambios en mi cuerpo, todas estas cosas, inquietudes… Yo me escondía debajo de la cama y creaba mi propio mundo.

Mis fantasías, se podría decir, era un mundo en el que me refugiaba porque me sentía diferente. Me empecé a dar cuenta más o menos como a los ocho o nueve años que no podía estar toda mi vida debajo de la cama. No debía de estar escondida. Entonces aprendí a enfrentar esas situaciones de miedo e inseguridad, por no entender qué pasaba. Y poco a poco fui entendiendo esa parte interior de mí. Esto me ha permitido precisamente luchar por los derechos. Esa lucha por mi identidad.

Soy un ser humano. Estoy viva, tengo derecho a amar, tengo derecho a que me quieran, tengo derecho a que me escuchen y que me vean, que me comprendan como soy. Y esto me hizo comenzar y recorrer el activismo por la lucha social. Y en ese camino, en ese andar, en ese proceso, entendí bien que hemos tenido aliadas y aliados a lo largo de la historia, que nos ha permitido avanzar en nuestras políticas públicas, que no han sido como debe de ser.

Entendí que necesitábamos estar (las mujeres trans) en los espacios de poder, espacios donde se toman las decisiones. Yo lo reflejo de esta manera, había tocado la puerta de atrás y hoy en día, y por medio de las acciones afirmativas, de las cuotas arcoiris fue por la puerta del frente, porque la puerta del frente nos va a permitir y nos está permitiendo hoy en día ocupar precisamente estos espacios donde se toman las decisiones y la importancia de estar en estos espacios donde se toman las decisiones, ser personas legítimas nos permite trabajar en políticas públicas específicas, avanzar de tiempo completo y luchar la causa como debe de ser. Por eso la importancia de las cuotas arco iris, en mi caso como legisladora y luchadora social.

¿Qué sueña una de las dos primeras diputadas trans en México?

— Mi sueño a corto plazo es lograr ese libre tránsito político, social, cultural y económico, con una transversalidad de dignificación para todas las poblaciones vulnerables. Y de hecho, es una de las iniciativas que subí para rango constitucional.

Eso no va a permitir que cada día tengamos más espacios, que además se nos deben. No estamos peleando. Como no ha habido voluntad, bueno, el mismo camino de la de las mujeres sí, estamos recorriendo casi la misma ruta, precisamente luchando por esos espacios, nos va a permitir precisamente además de lograr ocupar estos espacios y ser cada día más, hacer esas políticas públicas específicas para nuestras poblaciones.

* El 17 de mayo de 1990 se eliminó la homosexualidad dentro de la clasificación internacional de enfermedades mentales en el listado de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por esta razón, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) conmemora el 17 de mayo como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia desde 2004.

