Fuente AP: Green riñe con Poole en práctica de Warriors

SAN FRANCISCO (AP) — El astro de los Warriors Draymond Green tuvo un altercado con su compañero de equipo Jordan Poole durante la práctica del miércoles, de acuerdo con una persona con conocimiento directo del incidente.

La persona habló el jueves con The Associated Press bajo la condición de mantener el anonimato porque Golden State aún está recopilando detalles sobre la causa del altercado físico y no había comentado públicamente. The Athletic fue el primer medio en reportar la riña, señalando que fue Green quien golpeó a Poole.

El intenso Green, tetracampeón de la NBA y cuatro veces All-Star, ha sido considerado desde hace tiempo el líder de los Warriors. El delantero ha estado dispuesto a reñir con sus compañeros de equipo cuando lo considera apropiado.

Los representantes de Poole están en negociaciones con el gerente general de los Warriors, Bob Myers, sobre una extensión de contrato para el escolta antes de la fecha límite del 17 de octubre, un día antes que los campeones defensores de la NBA inicien la temporada regular en casa contra los Lakers.

Tanto Poole como Andrew Wiggins insistieron en el día de los medios que sus situaciones contractuales no resueltas no eran lo más importante que tenían en mente rumbo a la pretemporada.

“No es algo de lo que discuto todos los días con Bob, pero sobre cualquier cosa que suceda, por lo general me hace a un lado y comparte lo que está sucediendo”, dijo el entrenador Steve Kerr a principios de esta semana. ”... Yo sé que por lo general estas cosas, en lo que respecta a Jordan, siempre llegan hasta el último segundo con todas estas extensiones de novato”.

Los Warriors regresaron a la región de la Bahía esta semana y en su centro de entrenamientos en San Francisco después de un par de victorias de pretemporada sobre los Wizards en Japón.