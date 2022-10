Lopetegui: "Han sido tres años históricos, tocamos plata"

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El ya exentrenador del Sevilla Julen Lopetegui destacó que ha vivido "tres años históricos" en los que 'tocó' "plata" con la conquista de la Liga Europa y la clasificación para la Liga de Campeones en tres temporadas consecutivas, tras confirmarse su cese al término de la derrota (1-4) contra el Borussia Dortmund en 'Champions'.

"Me han comunicado que dejo de ser el entrenador del Sevilla el presidente y el vicepresidente. Han sido tres años espectaculares, históricos, tocamos 'plata', conseguimos tres clasificaciones consecutivas para la 'Champions' y este año no hemos arrancado bien y han tomado una decisión que tengo que aceptar aunque me disguste", dijo.

Julen Lopetegui expresó su agradecimiento al director general deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo 'Monchi', al Consejo de Administración, a sus futbolistas y a la afición. "Porque me habéis ayudado a conseguir lo que hemos conseguido. Sobre todo, a nuestra afición. El reconocimiento que me han dado me lo llevo para mí, porque es de los grandes reconocimientos que me llevo. La afición es inteligente y soberana y saben lo que ha pasado en estos tres años y pico. Tengo emociones encontradas, pero la primera es de agradecimiento y no quiero pensar en una palabra negativa", señaló.

El paso por el Sevilla le ha dejado el "corazón empapado" del club y de la ciudad. Respecto al partido, comentó que otra vez les ha "matado" la contundencia del rival en las áreas.

"No hemos hecho mal partido a nivel colectivo. La primera vez que han llegado nos han metido gol. Luego tuvimos opciones para marcar y encajamos el segundo y el tercero, pese a estar luego con más intensidad en la segunda parte. No hemos marcado y ellos nos han hecho el cuarto gol", resumió.