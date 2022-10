Portaltic.-Señalan problemas de calidad en la app Horizon Worlds de Meta y falta de uso por parte de sus desarrolladores

MADRID, 7 (Portaltic/EP)

El martes 11 de octubre Meta celebrará su evento Connect, dedicado a la realidad virtual (RV) y a sus avances en el metaverso. El directivo ejecutivo de la compañía, Mark Zuckerberg, ya adelantó que se presentaría el nuevo casco RV de la compañía y las mejoras que se introducirán en la 'app' Horizon Worlds.

Horizon Worlds es una aplicación dirigida a las experiencias sociales en realidad virtual, que desde este verano está también disponible en España. Con ella, la compañía espera "ver a las personas explorar y construir mundos inmersivos".

Sin embargo, parece que presenta problemas de calidad y de rendimiento, como se recoge en una serie de circulares internas dirigida a los empleados por el vicepresidente de Metaverso de Meta, Vishal Shah, a las que ha tenido acceso The Verge.

Precisamente, la imagen que acompañó en agosto el anuncio de la llegada de la 'app' a España generó críticas dada la poca calidad que mostraba el avatar de Zuckerberg. Entonces, el CEO defendió que "los gráficos de Horizon son capaces de mucho más, incluso en los cascos" y que esta plataforma virtual estaba "mejorando muy rápido", con actualizaciones que se conocerían en Connect.

De las circulares internas también se extrae el poco interés que parecen tener en Horizon Worlds quienes trabajan en su desarrollo. El propio Shah reconoce que muchos de ellos no pasan tanto tiempo en Horizon. "¿Porqué es eso? ¿Por qué no amamos tanto el producto que hemos construido como para usarlo todo el tiempo? La simple verdad es que, si no nos encanta, ¿cómo podemos esperar que a nuestros usuarios les encante?", escribió.

La portavoz de Meta Ashley Zandy seguró a The Verge que la compañía "confía en que el metaverso es el futuro de la computación y que debería construirse en torno a las personas". Y añadió que están "siempre haciendo mejoras de calidad y actuando según los comentarios de los creadores de la comunidad".