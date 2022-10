Mujer policía es condenada a 45 años tras matar a su novio por violencia doméstica

Alina Narciso Tehuaxtle, una mujer policía de Tijuana, Baja California Sur, fue condenada a 45 años de prisión por asesinar en 2019 a su pareja sentimental en defensa propia.

La mujer originaria de Córdova, Veracruz, fue sancionada con una multa de más de 420 mil pesos por reparación del daño la familia del hombre, quien también era policía, identificado como Luis Rodrigo “N”.

La ex agente de la policía municipal de Tijuana, relató que el hombre intentó asfixiarla en una discusión en el domicilio en donde vivían, en la región de Playas.

Narciso Tehuaxtle permaneció en prisión esperando el juicio para presentar pruebas que demuestren que actuó en defensa propia, según información de su madre.

Al presentar las pruebas, la defensa pidió que Alina Narciso fuera juzgada con perspectiva de género, con el argumento de que la mujer había sido víctima de violencia doméstica.

Asimismo, se detalló que Luis Rodrigo tenía un arma y la agredió con intensión de quitarle la vida. Durante el forcejeo, la mujer le arrebató la pistola y le disparó.

Los reportes médicos indican que al ser detenida, Alina Narciso presentaba golpes en la frente, cuello, senos, tórax, brazos y heridas en los labios. El hombre dio positivo a las pruebas de antidopaje en cocaína y alcohol.

La defensa de Alina Narciso se centrará en apelar la sentencia en una instancia superior. Autoridades gubernamentales de Baja California, internautas y colectivas feministas han interés en apoyar el caso.

La gobernadora de Tijuana, Marina del Pilar, apoyó a la uniformada y dijo, “claro que vamos a apelar porque no estamos contentos con esta sentencia porque la verdad se me hace excesivo porque ella se defendió, simplemente el juez no lo mira y no sé por qué no lo mira, puesto que presentamos toda la evidencia que tenemos y es real y es real la evidencia que tenemos. Vamos a recurrir a la siguiente instancia, tenemos fe de que algo logremos”.

#Tijuana La gobernadora @MarinadelPilar asegura que darán acompañamiento a la madre de Alina Narciso, expolicía sentenciada a 45 años por matar a su pareja también policía en un acto presuntamente de defensa propia. pic.twitter.com/C52kok9Pkh — Alejandra Guerra (@alisguerra8) October 5, 2022

Recordemos que también en Tijuana, a un tipo que asesinó a su esposa acuchillándola en más de 40 ocasiones, le dieron 20 años con posibilidades de salir en 15.



Una pinche burla. — Uriel Reyes (@upolch) October 5, 2022

