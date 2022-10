¡Ni el presidente lo usa! AMLO se resiste a volar desde el AIFA, a 6 meses de su inauguración

Pese a que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) es una de las obras insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México se ha resistido a utilizarlo después de seis meses, algo que resulta contradictorio por las declaraciones del mandatario mexicano que han resaltado el proyecto de su administración.

Según una revisión del diario Reforma, el titular del Ejecutivo se ha desplazado a los diferentes destinos hacia los que conecta el complejo aeroportuario, pero no ha volado a través del AIFA, específicamente en alrededor de 10 ocasiones.

Las ciudades y entidades de la República a las que se ha resistido López Obrador a volar desde el nuevo aeropuerto son: Cancún, Quintana Roo; Villahermosa, Tabasco; Monterrey, Nuevo León; Guadalajara y Puerto Vallarta, Jalisco, y Tijuana, Baja California.

En el mes de septiembre, López Obrador fue cuestionado en su conferencia matutina por aún no utilizar el nuevo aeropuerto, a lo que respondió que no le gustaba dar espectáculo y haría uso de este lugar cuando se pudiera.

“No todavía, pero ya, cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad; todo a su tiempo. Dicen: ‘Bueno, pero no se usa’. No, sí, hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos”, dijo.

Sin embargo, cinco meses atrás tuvo la posibilidad de utilizarlo, el pasado 28 de abril, cuando se dirigió de la Ciudad de México a Cancún, Quintana Roo, donde dio una conferencia de prensa al día siguiente en compañía del exgobernador Carlos Joaquín.

Tan solo unos días después, el presidente de México viajó a Villahermosa para visitar la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco y tampoco se desplazó desde el complejo aeroportuario de Santa Lucía.

Actualmente, AMLO ha recurrido a utilizar helicópteros militares para viajar en el país, sobre todo para las supervisiones del Tren Maya.

