Delitos sexuales en México, acelerados e imparables

Al alza y sin pausas, así el aumento anual de las denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual en México. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2015 se abrieron 31 mil 408 carpetas de investigación por estos ilícitos, en 2021 la cifra subió a 69 mil 516.

La tendencia de dichos crímenes comenzó con 35 mil 278 casos en 2016; un año después incrementaron a 37 mil 25. Para 2018 se alcanzaron las 43 mil 16 denuncias; en el periodo posterior se llegó a las 53 mil 430. Mientras, el registro de 2020 cerró con 54 mil 313 acusaciones ante las fiscalías locales .

Hostigamiento, acoso, abuso, violación simple, violación equiparada, incesto y otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual son las categorías de dicho tipo de transgresiones, las cuales corresponde al fuero común.

En el Plan Nacional de Desarrollo de la autollamada Cuarta Transformación solo tres veces se mencionan los delitos sexuales, y cuando sucede es junto a otros ilícitos; entonces, parece faltar una estrategia clara de prevención, aseveró a Publimetro Daniela Osorio, investigadora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD).

Si la estrategia para atender estos crímenes existe, porque al menos pública no es, el gobierno federal debería preguntarse qué se necesita para evitar su crecimiento, agregó la especialista, pues los atropellos en cuestión aumentan año con año.

“Estuve buscando información de prevención a nivel nacional, y no encontré mucho. En las mañaneras la información que se proporciona para delitos sexuales, la verdad, no existe. En el Plan Nacional de Desarrollo se supone que debería haber una estrategia –de seguridad pública– clara, y no solo para delitos sexuales”, señaló Daniela Osorio.

Entre 2015 y 2021 los estados con más carpetas de investigación abiertas por transgresiones sexuales fueron Estado de México –35 mil 778–, Ciudad de México –33 mil 712–, Jalisco –23 mil 27–, Nuevo León –20 mil 910–, Chihuahua –18 mil 988– y Baja California –18 mil 518.

Por el contrario, las entidades federativas con el menor listado fueron Tlaxcala –635–, Nayarit –mil 578–, Campeche –mil 790–, Colima –dos mil 599– y Yucatán –dos mil 853–, de acuerdo con estadísticas del SESNSP.

Culpa de la impunidad

Los delitos en nuestro país crecen debido a la impunidad: se les hace fácil cometerlos porque no ven sanciones, es hasta un incentivo para delinquir, enfatizó en entrevista Claudia Edith Anaya Mota, senadora integrante de la Comisión de Seguridad Pública .

La impunidad, agregó la legisladora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se relaciona con la disminución presupuestal en las fiscalías y el Poder Judicial de los estados. Sin recursos económicos, abundó, se quedan sin las herramientas necesarias para la investigación o impartición de justicia.

“Siempre que una persona ve que no hay una sanción para la conducta que comete, la sigue cometiendo. Como sabemos que no hay una consecuencia para el mal actuar, pues los delitos pequeños se van convirtiendo en grandes; entonces, una persona que roba autopartes y ve que no sucede nada, después secuestra a alguien. La impunidad es hasta un incentivo para que aumente tanto el grado del delito como el número”, explicó Claudia Anaya.

Respecto a la estrategia de seguridad pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la senadora del PRI aseguró que no funciona. Lo presentado en la Cámara alta en el arranque del sexenio, dijo, era un panfleto ideológico sobre neoliberalismo y sus consecuencias negativas, no un plan real y puntual donde se marcara qué evaluar de los sectores encargados.

“Desde el momento en que pasó al Senado para su aprobación yo argumenté en contra y la voté en contra. Fue aprobada por Morena y sus aliados, pero se advirtió desde su presentación que esa estrategia no tenía indicadores de medición sobre cuál es la ruta crítica que queríamos seguir para llegar al objetivo”, indicó la legisladora.

En el tercer año de la administración de López Obrador –2021– se registró el máximo histórico de denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual, así como el mayor incremento porcentual en relación con el periodo anterior: 28% –el segundo es 2019 con 24%.

Permanece tendencia en 2022

Los crímenes sexuales durante los primeros ocho meses de 2022 alcanzaron las 55 mil 845 carpetas de investigación iniciadas, cantidad superior en 20% a lo matriculado en el mismo periodo de 2021 –46 mil 444–; además, es el año con la cifra más alta de denuncias entre enero y agosto.

En este lapso preocupan ampliamente dos estados, apuntó Daniela Osorio: Estado de México y Ciudad de México, debido a que en conjunto concentran el 29% del total de casos –ocho mil 870 y siete mil 194, respectivamente–. En ambas entidades hay mucha población flotante, añadió la especialista, lo cual sería la causa de la alta incidencia delictiva .

“Es preocupante que, a pesar de estos focos rojos, no aparezcan estrategias claras para prevenir todos estos casos. Ahorita conocemos las carpetas, pero, generalmente, la cantidad de víctimas es mucho mayor; entonces, es todavía el doble de preocupante”, enfatizó la investigadora de MUCD.

LA OPOINIÓN DE...

Arturo Cossío Zazueta, director del Seminario de Derecho Penal de la UNAM

¿Cuáles son las causas del incremento de los delitos sexuales?

Que aumenten las denuncias es un indicador importante, pero no es en definitiva el número real del delit o. Como se registran por estado, entonces hablar de causas es muy complicado cuando son cifras de todo el país y son delitos del fuero común.

2020 y 2021 fueron tiempos donde hubo mucho encierro por las medidas sanitarias –tras la pandemia de Covid-19–. Entonces, los delitos que se dan por la convivencia tan cerrada aumentaron, por eso subió la violencia familiar y estos tipos de delitos. También puede ser que se está visibilizando más el fenómeno, no es que haya incrementado. En esto influyó el movimiento en favor de los derechos de la mujer; o sea, se están denunciando más.

No hay una cifra real del número de delitos porque no todo lo que se denuncia es delito y no todos los delitos se denuncian. Entonces, es un parámetro importante conocer el número de denuncias que se hacen saber al Ministerio Público, pero habría que confrontarlo también con el número de casos que se llevaron ante un juez.