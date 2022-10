Jefe de gobierno de CDMX en 2024 no será de la oposición, asegura Sheinbaum

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la oposición no llegará a gobernar la capital del país en 2024, debido a que en esta entidad los habitantes optarán por la continuación de la Cuarta Transformación en las próximas elecciones.

Cuestionada -en rueda de prensa- sobre el destape de algunos de los alcaldes de los partidos opositores para la Jefatura de Gobierno en 2024, la mandataria capitalina fue reservada en sus comentarios, aunque confió en que ‘es una ciudad progresista’.

“Cada quien, cada quien. Sin comentarios. […] Esta es una ciudad progresista de derechos, no de derecha; es una Ciudad de Derechos, no de derecha” — - enfatizó.

Lo anterior, después de que la semana pasada el alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, destapó públicamente sus intenciones de contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2024 como candidato de la oposición.

“Sin duda (quiero ser jefe de gobierno), porque es un tiempo de definiciones, yo quiero ser muy claro en que no hay momento más importante para tomar posturas muy claras...oficialmente quiero ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2024″ — - declaró Taboada en entrevista con Latinus.

Oposición ‘conservadora’

Respecto al nuevo movimiento llamado ‘UNID@S’, impulsado por Claudio X. González, la mandataria capitalina destacó que ‘ya no fueron por México’.

“Cada vez se hace más conservador el grupo conservador, porque es justamente el lenguaje. En algún momento hasta hablaron de que eran de izquierda, que ahora ya se movieron ¿no?, dependiendo de las circunstancias” — - agregó Sheinbuam.

En tanto, afirmó que ‘en realidad no tienen proyecto, no tienen ideología, no tienen propuestas para el país y lo único que tienen es que están contra el Presidente de la República’.

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: