Los Reyes citan a unos 2.500 invitados para conmemorar la Fiesta Nacional en el Palacio Real

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Los Reyes Felipe VI y Letizia celebrarán este miércoles la Fiesta Nacional con unos 2.500 invitados de todos los sectores de la sociedad española, incluidos miembros del Gobierno y líderes políticos, recuperando así plenamente la tradicional recepción que cada año ofrecen el 12 de octubre en el Palacio Real.

En 2020 el evento no tuvo lugar debido a la pandemia y en 2021 se optó por una recepción con un número mucho más reducido de invitados --algo menos de 200--, todos provistos aún de mascarilla, y sin que se les ofreciera a estos el cóctel de rigor.

Para la ocasión, desde Casa Real se han cursado unas 2.500 invitaciones tanto a representantes de las distintas instituciones, tanto a nivel estatal como regional, así como a representantes de los distintos sectores de la sociedad, según ha informado Zarzuela.

A la recepción en el Palacio Real acudirán, como es tradición, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también todos los miembros de su Ejecutivo --el año pasado solo hubo tres ausencias, entre ellas las del ministro de Consumo, Alberto Garzón--. Igualmente, se ha invitado al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, así como al resto de líderes de los distintos partidos políticos.

Igualmente, estarán la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el del Senado, Ander Gil, así como la mesa y la junta de portavoces de ambas cámaras. También se ha cursado invitación a todos los presidentes autonómicos, si bien ya está confirmado que ni el presidente de Cataluña, Pere Aragonés, y del País Vasco, Íñigo Urkullu.

Una de las ausencias más sonadas, y que se ha conocido de antemano, será la del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, que presentó su dimisión este lunes. Dado que aún no se ha hecho oficial ya que no se ha publicado en el BOE, Lesmes podría asistir, pero ha declinado hacerlo.

También han sido invitados los máximos responsables de otros organismos como el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas o el Defensor del Pueblo, así como el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López, y los jefes del Estado Mayor del Ejército, el Aire y la Armada.

Al Palacio Real se prevé igualmente que acudan más de un centenar de embajadores acreditados en España, así como el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, además de los máximos responsables de la CEOE y los sindicatos, así como numerosos empresarios.

INVITADOS CON LOS QUE HUBO CONTACTO EN LA PANDEMIA

Según explican desde Zarzuela, los Reyes han querido invitar en particular a aquellas entidades y lugares en los que han llevado a cabo actos en el último año, así como a los colectivos con los que mantuvieron un particular contacto durante la pandemia, a quienes el año pasado no se pudo invitar.

Dentro de este grupo figuran por ejemplo el Consejo General de Enfermería o el Consejo General de Colegios de Psicólogos, así como hospitales de distintas ciudades como Hospital Niño Jesús o Vall d'Hebrón. Asimismo, estarán presentes otros colectivos y asociaciones con los que los Reyes mantienen contacto habitual como CERMI, ONCE, AECC, Cáritas, la Confederación de Salud Mental o la Asociación de atención a personas con Discapacidad Intelectual.

Los Reyes también han invitado a representantes del sector turístico y de la hostelería, de la ganadería, la agricultura y la pesca, así como representantes religiosos de las distintas confesiones, incluida la Conferencia Episcopal, y también del mundo de la cultura, el arte y la educación, así como de los medios de comunicación.