“La mierda en la política no ha salpicado a mi esposo”, decía autora de “El Rey del Cash” en 2013

Siempre hay un tuit o un post, dicen por ahí, y en esta ocasión le tocó a Elena Chávez, escritora del libro “El Rey del Cash” que ha sacudido a la política nacional al revelar secretos y sobre todo escándalos de cuando la autora se encontraba casada con César Yáñez, cercano colaborador del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En redes sociales los internautas se encargaron de revivir un post de 2013 en su cuenta de Facebook en el que la escritora resaltaba que “la mierda que hay en la política no lo había salpicado”.

Elena Chávez se encuentra en el foco público con la publicación de “El Rey del Cash” en el que da a conocer el flujo de recursos en efectivo para la campaña presidencial de López Obrador, entre otras irregularidades.

El despecho de una mujer puede ser cabrón, muy cabrón. #ElReyDelCash escrito por #LaReynaDelShow pic.twitter.com/1YsBfWkXo8 — El Yucaterco (@NxtWolf) October 12, 2022

Eso contrasta con lo que ella resaltaba en su posteo del 1 de octubre de 2013 que reproducimos íntegramente a continuación:

“En la elección del 2012 pasada mi esposo estaba en las listas para ser diputado federal. Recuerdo que llegó una noche deprimido, a punto del llanto y al preguntarle que le pasaba me respondió que lo habían incluido para ocupar un escaño en la Camara de Diputados. Guardé unos minutos de silencio y compartí su angustia porque ambos sabemos de que hechura están los legisladores. Con orgullo puedo decirles que mi esposo, pese a estar metido en la política de este país, conserva los valores que estos señores y señoras han pedido. Cuando nos enteramos que por escasos votos no había quedado nos sentimos felices porque no hay nada mas importante que la lealtad, honradez y la humildad. César trabaja todos los días al lado de Amlo. Increíble pero la hace de todo: vocero, asesor, publicista, reportero, camarógrafo, editor, acompañante y con un salario que a veces no alcanza. La mierda que hay en la política no lo ha salpicado, tengo a mi lado un hombre bueno, noble y limpio!!!!!”.

En esta publicación realizada por la autora de “El Rey del Cash”, Elena Chávez defendía la integridad de su expareja cuando trabajaba sobre la carrera política del ahora presidente López Obrador, acusándolo a el de no pagarle el sueldo correspondiente para todas las labores que realizaba César Yáñez.

