Zelenski insta a Europa a liberarse del miedo a Rusia y llama a dejar a Putin aún más aislado

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Europa aún no se ha liberado de su miedo a Rusia", ha dicho Zelenski en declaraciones a la cadena de televisión ZDF, donde también ha reconocido que, aunque existe el riesgo de que Moscú use armamento nuclear, Putin lo hará tan solo en caso de saber "que no habrá consecuencias para él".

Así pues, Zelenski ha aconsejado a las potencias europeas a no dejarse chantajear por las amenazas rusas y tratar de arrinconar cada vez más a Putin hasta el punto de que la propia sociedad rusa entienda que han votado como presidente a un líder que amenaza al planeta con el uso de armas nucleares.

Por otro lado, Zelenski ha reconocido que, tras el reciente ataque ruso contra Kiev, recibió mensajes y llamadas de más de diez jefes de Estado y de Gobierno de algunos de los países aliados de Ucrania, incluido Alemania.

Bien es cierto que, aunque el presidente ucraniano ha agradecido el apoyo de Berlín, ha incidido en que Kiev ha tenido que "tocar las puertas y ventanas" de Alemania "durante mucho tiempo" para que las autoridades de este país "escucharan" las peticiones de Ucrania.

En lo relativo a las negociaciones con Moscú, Zelenski ha lamentado que Ucrania esté conversando "con personas inadecuadas", pues los enviados de Rusia no buscan alcanzar la paz, con lo que no tiene sentido continuar con las conversaciones.