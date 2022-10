CDMX entre las 5 entidades con más pobres; 3 millones de capitalinos sufren pobreza

En la Ciudad de México el 32.6% de la población vive en pobreza según las estimaciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Si bien a nivel del porcentaje los habitantes de la CDMX en esta situación no representan las cifras más altas a nivel nacional, la capital acumula cerca de 3 millones 9 mil pobres, lo que la coloca como la cuarta entidad del país con mayor cantidad de personas en situación de pobreza, solo detrás del Estado de México, Chiapas y Puebla.

A pesar de que en la CDMX se aplican las políticas sociales impulsadas desde el gobierno federal, el Reporte especial con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza –a conmemorarse este 17 de octubre– de la organización de la sociedad civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza (ACFP), señala que «no hay “programas sociales” que posibiliten que los hogares de menor ingreso tengan una transferencia (monetaria) suficiente para superar la línea de pobreza», pues esta debe atacarse desde los frentes económico y laboral.

“No hay ningún programa que cubra el costo de la canasta básica, hay algunos, pues que lo rebasa, pero pero digamos en general los programas sociales, sobre todo los dos grandes, las becas y las pensiones, ninguno de los dos que en el monto suficiente, pero no es objetivo, o sea, el problema no es de los programas sociales, el problema es el trabajo”. — Rogelio Gómez Hermosillo, Coordinador de ACFP.

El coordinador de de ACFP recalcó que no están en contra de os programas sociales que, evidentemente, ayudan a la población; pero que no son suficientes para resolver el tema de la pobreza, porque no es su objetivo, no llega a todas las personas que lo requieren y no son suficientes para superar el umbral de pobreza, es decir, el ingreso suficiente para adquirir la canasta básica para una familia de dos personas, para quien trabaja y alguien más.

“Mientras no arreglemos la situación laboral, no va a haber ningún programa social que resuelva la pobreza que se crea en el trabajo, no, pero sí, ayudan, lo que decimos es que no resuelven”. — Rogelio Gómez Hermosillo.

Gómez Hermosillo explicó a Publimetro que la principal fábrica de pobreza en la capital y el resto del país son los bajos salarios, producto de las políticas de contención salarial aplicadas entre 1977 y 1994, mismas que contribuyeron al detrimento de las condiciones laborales.“Los bajos salarios son una causa central de la pobreza en México. Para reducir la pobreza hay que erradicar la pobreza laboral. Quien trabaja no debe ser pobre”, sostuvo.

¿Cómo está la pobreza en la CDMX?

Entre 2016 y 2020, el porcentaje de personas en situación de pobreza en la capital se incrementó seis puntos porcentuales, al pasar de 26.6% a 32.6%. De acuerdo con la organización de la sociedad civil, el error en el enfoque del combate a la pobreza en las políticas públicas surge de la confusión entre porcentaje y cantidad de pobres. El porcentaje suele ser mayor en zonas rurales, las cuales tienen altos índices marginación y poca cantidad de población; no obstante, la población en pobreza se concentra mayormente las en zonas urbanas.

Esto también ocurre en la CDMX, cuyas alcaldías con mayor porcentaje de pobres son también de carácter rural como Milpa Alta y Xochimilco con el 54.7% y el 48.2%, respectivamente. En contraste, la demarcación con mayor cantidad de personas en situación de pobreza es Iztapalapa, la alcaldía más habitada y que alberga numerosas colonias de la periferia urbana, acumula alrededor de 772 mil pobres y es el cuarto municipio en este rubro a nivel nacional.

Porcentaje de población en situación de pobreza por alcaldía*

Milpa Alta, 54.7%. Xochimilco 48.2%. Iztapalapa, 43.9%. La Magdalena Contreras, 42.5%. Tláhuac, 42.4%. Tlalpan, 39.7%. Álvaro Obregón, 37.7%. Gustavo A. Madero, 33.8% Cuajimalpa, 32.5%. Venustiano Carranza, 30%. Coyoacán, 27.1% Iztacalco, 25.2% Azcapotzalco, 24.2%. Cuauhtémoc, 20%. Miguel Hidalgo, 13.5%. Benito Juárez, 7.9%.

Cantidad de personas en situación de pobreza por alcaldía*

Iztapalapa, 772 mil 584.

Gustavo A. Madero, 381 mil 752.

Tlalpan, 274 mil 221.

Álvaro Obregón, 273 mil 656.

Xochimilco, 210 mil 656.

Tláhuac, 160 mil 199.

Coyoacán, 154 mil 145.

Venustiano Carranza, 124 mil 431.

Cuauhtémoc, 102 mil 753.

La Magdalena Contreras, 102 mil 723.

Azcapotzalco, 97 mil 943.

Iztacalco, 95 mil 6.

Milpa Alta 88 mil 193.

Cuajimalpa, 64 mil 917.

Miguel Hidalgo, 49 mil 100.

Benito Juárez, 29 mil 466.

*Fuente: CONEVAL, medición de la pobreza 2020.

La ACFP destaca en su reporte que a nivel nacional, este parámetro está estancado desde 2008, cuando se comenzó a medir la pobreza con metodología multidimensional, y que en 12 años solo tuvo pequeñas variaciones, cada año por encima del 40% de los mexicanos en situación de pobreza, coincidiendo el 44% de 2020 con el porcentaje de 2008.

Proponen salario suficiente

La ACFP propone el salario suficiente como una de las alternativas para avanzar en el combate a la pobreza con rumbo los salarios dignos en el marco del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Asimismo, Gómez Hermosillo agregó que urge impulsar reformas que aumenten el salario mínimo general, que las empresas adopten el salario suficiente de 8 mil mil 500 pesos como mínimo en su nómina; pero puntualizó que dicha alza no no sería igual a los salarios mínimo de la frontera y los profesionales que tienen otros estándares.

