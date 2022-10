Asens cree que Carmen Calvo "le ha metido un gol" a Pedro Sánchez con el retraso en la tramitacion de la Ley Trans

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Puede pasar perfectamente que Carmen Calvo le haya metido un gol a Pedro Sánchez", ha explicado Asens en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que no ha descartado que el jefe del Ejecutivo no estuviese al tanto de la decisión del grupo socialista en el Congreso. "Hay muchas carpetas que se manejan al mismo tiempo y creo que Pedro Sánchez no estaba al corriente de ese retraso, es un obstáculo de última hora", ha explicado el dirigente de Unidas Podemos.

Ante esta situación, ha pedido al jefe del Ejecutivo que "ponga orden, agilicen (la tramitación) y dejen de poner palos en las ruedas porque las conquistas logradas fueron fruto del consenso". Ha recordado, asimismo, que Pedro Sánchez ya ha tenido que "tomar cartas en el asunto", porque "no es la primera vez que pasa con la vicepresidenta (Carmen Calvo)". Por ello, Asens ha confiado en que el presidente "va a dejar las cosas en su sitio".

En caso de no producirse así, el dirigente político ha advertido de que el malestar "no es sólo de Unidas Podemos". "Es un malestar que pude llegar a la calle y a la movilización de todos los colectivos involucrados", ha advertido, aunque ha preferido "no anticipar escenarios".

Asens tampoco cree que la tramitación de la Ley Trans pueda ser una excusa del Gobierno para romper con su socio. "No siento que eso se corresponda con la realidad", ha explicado, porque considera que, ante el escenario de crisis, "sería un frivolidad ponerse ya en ese escenario electoral, ponerse en clave partidista cuando la gente está sufriendo tanto".

Finalmente, Asens ha transmitido su apoyo a la exdiputada madrileña Carla Antonelli por su decisión de darse de baja como militante del PSOE. "Si hace ese gesto es porque se ha sentido muy menospreciada", y ha insistido en que "quien debe mandar en el PSOE es Pedro Sánchez y no Carmen Calvo".