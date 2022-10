Ucrania acusa a Irán de violar prohibición sobre drones

NACIONES UNIDAS (AP) — Ucrania acusó a Irán de violar una prohibición del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la transferencia de drones capaces de volar 300 kilómetros e invitó a expertos de la ONU a visitar el país para inspeccionar los aviones no tripulados de origen iraní que Rusia utiliza contra blancos civiles.

The Associated Press obtuvo una carta del embajador ucraniano en las Naciones Unidas, Sergiy Kyslytsya, dirigida al secretario general, António Guterres, y a los miembros del Consejo de Seguridad, antes de una reunión del consejo a puerta cerrada, la cual fue solicitada por Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, sobre la venta de cientos de aviones no tripulados a Rusia.

El portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, dijo a los periodistas en Washington el miércoles que Estados Unidos se unirá a Gran Bretaña y Francia para plantear la cuestión en la reunión del consejo.

Kyslytsya tuiteó el miércoles que la cuestión de los aviones no tripulados iraníes utilizados contra civiles e infraestructura civil también será planteada en una reunión abierta del consejo sobre Ucrania el viernes.

Se cree que Rusia ha enviado oleadas de drones Shahed de fabricación iraní a Ucrania para atacar centrales eléctricas, edificios residenciales y otra infraestructura clave en Kiev, la capital, y otras ciudades.

Las defensas aéreas de Ucrania, reforzadas por los países de Occidente, han dificultado las operaciones de los aviones de guerra rusos, y los drones asesinos son un arma barata para buscar y destruir objetivos al tiempo que siembran miedo entre los soldados y los civiles.

“Como hemos visto en el transcurso de los últimos meses, hay amplia evidencia de que Rusia está utilizando vehículos aéreos no tripulados procedentes de Irán en ataques crueles y deliberados contra el pueblo de Ucrania, incluso contra civiles e infraestructura civil crucial”, señaló Patel. “Transmitiremos estas graves preocupaciones sobre la adquisición por parte de Rusia de estos vehículos aéreos no tripulados de Irán, en clara violación de la (resolución) 2231 del Consejo de Seguridad de la ONU”.

El embajador de Francia ante la ONU, Nicolas De Riviere, también dijo a los periodistas el miércoles que “parece estar clarísimo” que Irán está violando la resolución.

El órgano más poderoso de la ONU adoptó la resolución 2231 en 2015 con el fin de respaldar el acuerdo nuclear entre Irán y seis naciones clave —Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, Francia y Alemania_, destinado a frenar las actividades nucleares de Teherán y evitar que el país desarrolle un arma atómica.

El expresidente estadounidense Donald Trump se retiró del acuerdo conocido como JCPOA en 2018, y las negociaciones entre el gobierno del presidente Joe Biden e Irán para que Estados Unidos se reincorpore al acuerdo se han estancado.

En virtud de la resolución, un embargo de armas convencionales a Irán estaba en vigor hasta octubre de 2020, pero las restricciones sobre misiles y tecnologías relacionadas duran hasta octubre de 2023, y los diplomáticos de países de Occidente dijeron que eso incluye la exportación y compra de sistemas militares avanzados como los drones.

Matthew Lee en Washington contribuyó a este despacho.