Iceta asegura que "ninguna" ayuda pública de Cultura peligra "ni ahora, ni mañana, ni pasado" por falta de personal

FRANKFURT, 20 (del enviado especial de EUROPA PRESS, Eduardo Blanco)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha asegurado este jueves 20 de octubre que "ninguna" ayuda pública de su departamento está en peligro "ni hoy, ni mañana, ni pasado" debido a falta de personal en el Ministerio.

"Ninguna ayuda pública va a peligrar por falta de personal, ni ahora, ni mañana, ni pasado", ha señalado el ministro tras su intervención en la Feria del Libro de Frankfurt, al ser cuestionado por las "dudas" puestas de manifiesto al respecto por parte de representantes de productores independientes.

Diversas asociaciones de productores independientes alertaron este pasado miércoles de que parte de los 1.600 millones de euros en ayudas comprometidas para el sector en el período 2021-2025 dentro del Plan Spain Audiovisual Hub podrían no gastarse debido a problemas administrativos y de falta de personal.

"Con el Hub hay casos ya de no poder gastar el dinero porque la Administración no tiene medios y no se pueden resolver en plazos cosas porque no tiene personal. Este sistema con el que trabajamos está totalmente colapsado", lamentaba María Zamora, productora de 'Alcarràs', que forma parte de la ejecutiva de AECINE.

"Estoy muy orgulloso del apoyo del Gobierno, que ha permitido que los apoyos a la industria audiovisual sean los más altos de toda la historia. Por primera vez se superan los 100 millones de euros en el fondo de apoyo a la producción; la Ley Audiovisual, contestada por algunos sectores, supone también un apoyo y tenemos que aprovechar este buen momento de la producción en España", ha añadido.

Por otra parte, el ministro ha sido cuestionado también por la inflación que podría llegar al sector de los libros, afirmando que serán los agentes del sector los que "decidan". "No voy a decirle al sector qué ha de hacer, ellos tienen márgenes comerciales y es verdad que hay determinados costes de producción, energía o papel que están subiendo. Pero son ellos los que mejor saben el punto de equilibrio", ha concluido.