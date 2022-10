Iceta se muestra a favor de la autodeterminación que "fije la Ley Trans" pero pide tiempo para lograr apoyos

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

"Estoy a favor de la autodeterminación de género en los términos que fije la ley, como no puede ser de otra manera; el gobierno hizo un proyecto que está en trámite legislativo y yo confío en que pronto tengamos la formulación exacta que decida el Congreso y el Senado", ha argumentado Iceta en declaraciones a los medios de comunicación en una visita a una oficina de Correos en Madrid.

Sobre la posibilidad de que diputados socialistas críticos con la ley del Ministerio de Igualdad puedan romper la disciplina de voto, Iceta ha resaltado "el esfuerzo enorme" de los grupos parlamentarios para "crear consensos". "No nos interesa que se aprueben leyes que no sean defendidas por quienes las han promovido y, por lo tanto, hay que respetar también el papel del trámite parlamentario", ha explicado el titular de Cultura, quien ha pedido tiempo para el debate parlamentario.

"El Gobierno ha hecho su trabajo, pero si las Cortes no lo hacen suyo, no lo aprueban y no tienen un apoyo suficiente hay que dejarles tiempo para conseguirlo", ha explicado el ministro, que ha expresado su confianza en que se llegará "a buen fin". "En España podemos enorgullecernos de ser uno de los primeros países en los derechos de las personas con una orienación diversa y vamos a seguir haciendo y alcanzado nuevas cuotas de libertad", ha añadido.