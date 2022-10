Alistan Ley sobre ciberseguridad tras hackeo a la Sedena

“Es urgente llevar los temas relacionados con la ciberseguridad a las políticas públicas de nuestro país”, dijo Javier López Casarín, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados.

El legislador aseguró que la presente legislatura realizó un análisis para saber cómo estaba trabajando el gobierno en el área de la ciberseguridad, qué políticas estaba implementando, si había lineamientos, soporte legal, entre otros factores.

“Entonces, nos dimos cuenta de que no tenemos un marco jurídico para poder actuar. La ciberseguridad se considera en la Ley de Seguridad Nacional, en un artículo que le da facultades a las Fuerzas Armadas. También en la Constitución, pero es muy vago”.

En ese sentido, el diputado dijo que los diversos integrantes de la Comisión que preside se dieron a la tarea de investigar y entender qué fue lo que se hizo en la materia en la legislación y en administraciones anteriores. “Nos encontramos y rescatamos 18 iniciativas vinculadas con ciberseguridad”, declaró.

Borrador de Ley estará listo en noviembre

Cuestionado sobre cuándo estará listo el primer documento o borrador de la citada Ley, el diputado respondió: “para el mes que entra. Ya estamos afinando detalles. Ya instalamos una mesa permanente de ciberseguridad… La manera en la que la integramos fue con el sector público y el privado. El sector privado incluye a la academia y a las cámaras. En el sector público están todas las dependencias, incluyendo a las Fuerzas Armadas”.

Aunque la urgencia por la ley resurgió a principios de mes por el hackeo a la Sedena (Sedena Leaks), el legislador aseguró que llevan tiempo preparándola. “El trabajo que hemos venido haciendo meticulosamente no lo puedo alterar. El tema tomó relevancia y está en la agenda, pero eso no significa que vamos a precipitarnos. Queremos evitar que nos pase lo de siempre: no queremos que nos gane lo urgente por lo importante y lo bien realizado”.

Aunque ya está listo, el documento se presentará en el mes de noviembre porque se hará un parlamento abierto corto, de una semana, que se realizará con la finalidad de escuchar voces que no hayan estado presentes todavía.

El INAI y el IFETEL, las organizaciones y las diferentes cámaras de la sociedad civil también ya han participado. “Lo que vamos a hacer con este parlamento es simplemente dar el cumplimiento final para aquellas personas que busquen construir. Si llega más documentación, se analizará y se adecuará velozmente para que esta iniciativa sea presentada en Trabajo de Conferencia en noviembre”, dijo el legislador.

Propondrán Agencia Nacional de Ciberseguridad

Sobre la necesidad de un organismo especializado en estos temas, López Casarín dijo: “una propuesta personal fue que debemos tener una Agencia Nacional de Ciberseguridad”. Sin embargo, para no entorpecer o retrasar la aprobación de la Ley, el legislador dijo que la creación de la Agencia, en este momento, no es la prioridad. “Ese, podríamos decir, es el paso 10 y estamos por dar el primer paso.

“No podemos comenzar este proceso diciendo que vamos a crear una agencia. Si lo hacemos, lo único que vamos a lograr es entorpecer los trabajos, porque esa propuesta iría en contra de disposiciones vigentes, como es la Ley de Austeridad”, dijo el político mexicano.

Sin embargo, López Casarín enfatizó que sí se debe aspirar a tener una Agencia y especificó que esta “debe depender directamente del Ejecutivo y no de las Fuerzas Armadas. Debe de ser independiente”, finalizó.