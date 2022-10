ManCity vence a Brighton, Haaland prolonga racha goleadora

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Erling Haaland prolongó su racha goleadora con un doblete el sábado y Manchester City quedó como escolta a un punto de Arsenal en la Liga Premier al vencer a Brighton 3-1.

Haaland anotó a los 2 y 43 minutos, Leandro Trossard descontó a los 53 y Kevin de Bruyne puso cifras definitivas al marcador a los 75.

Con su doblete, Haaland elevó su cuenta a 17 goles en la Premier y 22 en todas las competencias. Con apenas seis goles más, igualará los de Mo Salah y Son Heung-min en la temporada pasada, que les valió a ambos el Botín de Oro.

A pesar del gol, el técnico Pep Guardiola criticó a de Bruyne.

“No está en su mejor nivel, todavía no”, dijo Guardiola. “Hizo un gol fantástico, pero no está en su mejor momento. Él lo sabe, no tengo que decírselo. Su dinámica no es perfecta. Hablé con él”.

No es que Guardiola no estuviera complacido con el gol.

“El gol es sobresaliente”, dijo. “Gracias a él, no sufrimos en los últimos 15-20 minutos”.

Everton venció a Crystal Palace 3-0 para cortar una racha de tres derrotas. Dominic Calvert-Lewin anotó su primer gol en cinco meses a los 11 minutos del partido jugado en el Goodison Park.

El equipo de Frank Lampard, que venía de perder tres partidos consecutivos, quedó a cuatro puntos por encima de la zona del descenso.

La sorpresa de la jornada la dio Nottingham Forest, anteúltimo en las posiciones, al vencer a Liverpool 1-0. Fue apenas su segunda victoria en lo que va de la temporada.

Taiwo Awoniyi, que pasó seis años en Liverpool sin jugar un solo partido en el primer equipo, anotó el único gol a los 55 minutos para poner fin a la racha de Liverpool, que venía de vencer a Rangers, Manchester City y West Ham en sus tres partidos anteriores.

“Hacerle un gol a Liverpool es un día que jamás olvidaré”, dijo Awoniyi a BBC Sport. “Siempre estaré agradecido a Liverpool por haberme traído de Nigeria, y anotar contra ellos es increíble”.