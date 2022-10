“No les tengo miedo”, responde Monreal a Sansores; gobernadora ‘mete reversa’ a ‘Martes del Jaguar’

Después del anuncio de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, en el que el senador por Morena, Ricardo Monreal, protagonizaría el próximo capítulo del “Martes del Jaguar”, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores respondió, al afirmar que no tiene miedo y no se va a dejar.

Monreal Ávila atribuyó esta clase de actos al adelanto de la sucesión presidencial, que desde su punto de vista tiene más de un año que arrancó, por lo que estos actos solo conducen a una ruptura al interior del partido Morena.

“Yo he sostenido que la campaña anticipada, que se inició desde hace 16 meses, está generando estos desencuentros internos. El hecho de que lo anuncie la gobernadora ya es un inicio de la guerra sucia que me parece pudiera desencadenar en que el movimiento se conduzca a caminos sin retorno”, aseguró en un video que compartió en redes sociales.

La sucesión anticipada está provocando guerras intestinas y esto puede poner en riesgo que nuestro movimiento ratifique su triunfo en 2024. Tengamos cuidado, para no adentrarnos en caminos sin retorno. pic.twitter.com/VwnYvf6IuT — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) October 23, 2022

El senador y militante del partido indicó que no se rendirá en sus aspiraciones para llegar a la presidencia de la República, pero estos actos entre políticos de la misma fuerza política pueden poner en peligro la contienda electoral que se llevará a cabo en el 2024.

“Es inaceptable, inverosímil que nos estemos destruyendo al interior, pero eso es parte de la campaña anticipada. Nosotros ni nos vamos a rendir, ni nos vamos a rajar”, dijo el

Asimismo, se volvió a referir sobre el piso disparejo en torno a los aspirantes a la presidencia en el país y el uso desmedido de recursos públicos de quienes buscan continuar con la autodenominada Cuarta Transformación.

“No les tengo miedo a nada ni a nadie. No le tengo miedo ni al miedo mismo, solo le tengo temor a Dios”, expresó.

Layda desiste

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, después de la difusión de las declaraciones del senador Monreal, emitió un nuevo mensaje en su cuenta de Twitter, en el que desistió de hablar del aspirante a la presidencia en el próximo “Martes del Jaguar”.

Además, eliminó el primer anuncio que había colocado en su cuenta, donde aparecía una imagen del legislador.

“Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal. Por lo que también bajaremos el anuncio anterior”.

Para no generar malas interpretaciones, he decidido no tocar el tema de Ricardo Monreal.



Por lo que también bajaremos el anuncio anterior.#MartesDelJaguar — Layda Sansores (@LaydaSansores) October 23, 2022

Lo más leído en Publimetro