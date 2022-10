Credencial para votar peligra, proponen cancelar identificación de quien no vote

El Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, busca cancelar la credencial expedida por el Instituto Nacional Electoral (INE) a todas aquellas personas mexicanas que no asistan a votar durante las jornadas electorales que se desarrollen en territorio nacional en los próximos años.

En los últimos días, la fracción parlamentaria del PVEM presentó una iniciativa que establece la obligatoriedad del voto a nivel nacional y que busca adicionar un párrafo al Artículo 35 de la Constitución Política, que en términos generales, forzaría a los mexicanos mayores de edad a participar en todas las elecciones locales, federales y extraordinarias.

Por si fuera poco, también se haría obligatorio votar en las consultas populares y de revocación de mandato, de no hacerlo, la credencial del INE perdería vigencia. Actualmente, aunque se establece que votar es una obligación de los mexicanos, no se considera un acto forzoso, ya que también es un derecho al que se puede renunciar y no existen sanciones a quien no acuda a las urnas.

“Existe desconfianza de los mexicanos hacia los partidos políticos y también hacia la política en general, esto nos lo demuestran con el poco interés y con la poca participación reflejada en los últimos procesos electorales realizados en las diferentes entidades del país para renovar sus poderes”, refiere la iniciativa del Verde Ecologista.

Al respecto, Pedro Morales, asesor legislativo en la Cámara de Diputados, advirtió que la iniciativa del PVEM plantea que la sanción para quienes no ejerzan su voto sería que se limite la credencial de elector como medio de identificación personal; sin embargo, aseguró que ello violentaría de manera directa el derecho a la identidad.

“No estoy seguro de que el castigo sea la mejor forma de promover el voto, ¿De verdad van a violentar el derecho a la identidad?”, precisó el asesor legislativo.

Lo más leído en Publimetro:

Candado a influencers

La propuesta es parte de una reforma electoral en la que cita que además se busca eliminar cualquier restricción para que influencers puedan dar mensajes políticos durante la temporada de veda, así como permitir el traspaso de votos entre partidos aliados.

“La iniciativa abre la puerta a que ‘orgánicamente’ y a ‘título personal’ influencers opinen en la veda electoral durante las elecciones. Ello también violentaría el principio de equidad en la contienda reconocido en la propia Constitución. Hay que recordar que el Partido Verde ya ha sido sancionado por esta conducta y por eso buscan establecerla dentro de la Constitución para que ya no sea inconstitucional”, precisó también el maestrante en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Panamericana.

Y es que el Partido Verde busca reformar las leyes para evadir algunos de los problemas que ha enfrentado en las últimas elecciones, como las multas por pagar a influencers para subir contenido a su favor durante la veda electoral o buscar formas de recibir votos para subir sus números y no perder el registro.

Sanciones a mexicanos por incumplir con voto

En este año, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aseguró que millones de mexicanos podrían enfrentar sanciones por abstenerse de votar en el ejercicio de democracia directa al que se sometió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, la organización civil el Orden Mundial (EOM) colocan a México con un país donde sí es obligatorio el sufragio, pero no se aplican sanciones. Mientras que en el mundo sí existen naciones donde el voto representa una obligación y, en caso de que algún ciudadano decida no ejercerlo, las legislaciones establecen algunas sanciones con el fin de evitar la repetición de esas conductas.

Hasta el día de hoy se tienen contabilizados 27 países que han marcado como una obligación que la ciudadanía participe activamente en cada proceso electoral que se organiza.

Argentina, Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Corea del Norte, Costa Rica, República Democrática del Congo, Ecuador, Egipto, Gabón, Gracia, Honduras, Líbano, Libia, Liechtenstein, Luxemburgo, México, Nauru, Panamá, Paraguay, Perú, Singapur, Tailandia, Turquía y Uruguay, son algunas de las naciones del mundo que imponen sanciones a sus ciudadanos por incumplir con este derecho constitucional.

Por ejemplo en Argentina, el Código Electoral Nacional establece que “se impondrá una multa de entre 50 a 500 pesos (es decir, 8.84 a 88 pesos mexicanos) al elector mayor de 18 y menor de 70 año que deje de emitir su voto y no justifique ante la justicia nacional electoral, dentro de los 60 días de la respectiva elección”. En tanto, en Brasil el Código Penal y el Electoral establece que la multa será entre el 3 al 10% del salario mínimo según la región.

En caso de avalarse esta propuesta, así quedarían las sanciones:

Artículo 36. Son obligaciones del ciudadano de la República.

Votar en las elecciones, las consultas populares y los procesos de revocación de mandato, en los términos que señale la ley

La infracción a lo dispuesto en la presente fracción sin causa justificada se sancionará con la suspensión de los efectos de la credencial para votar como medio de identificación personal.

A considerar:

El Partido Verde presentó una iniciativa en la Cámara de Diputados en la que proponen hacer obligatorio el voto y sancionar todas a las personas que no acuden a las casillas los días de elección.

Frase:

“Consideramos también oportuno proponer el voto obligatorio para que pueda ser vinculante con la realización de algún trámite y de ese modo pueden aumentarse de manera significativa los porcentajes de participación ciudadana en cada proceso electoral”.

PVEM en la Cámara de Diputados