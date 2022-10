Enrique de la Madrid propone a Lilly Téllez como secretaria de Gobernación

El aspirante a la presidencia de la República por el PRI e hijo del expresidente Miguel de la Madrid, Enrique de la Madrid, habló de la necesidad de mantener la alianza entre los partidos de oposición, en conjunto con la sociedad civil, para enfrentar a Morena y derrotarlo en las próximas elecciones del 2024.

“Todos queremos la alianza, pero tenemos que volver a restablecer la confianza entre nosotros y creo que ahí algunos de nosotros podemos ya participar también de manera directa”, dijo.

En esta conjunción entre políticos del PRI, PAN y PRD, De la Madrid adelantó que sería buena opción si llega al puesto como titular del Ejecutivo que figuras como Lilly Téllez accedieran a puestos como la titularidad de la Secretaría de Gobernación (Segob).

“Ejemplos. Va a ser alguien el presidente o presidenta, sí, pero como vamos en coalición, quizá, ¿qué te gusta?, una buena secretaria de Gobernación, así por decir un nombre, una Lilly Téllez de secretaria de Gobernación”, justificó.

El extitular de Turismo durante el gobierno de Enrique Peña Nieto ha manifestado abiertamente sus intenciones por conquistar la presidencia en el próximo proceso electoral, junto con una pasarela de aspirantes de su partido como Beatriz Paredes, Alejandro Murat o Ildefonso Guajardo, aunque De la Madrid ha hecho énfasis en la honestidad.

“Yo he estado donde hay y no me he llevado un solo peso que no es mío; una porque lo creo, no tengo la necesidad de hacer algo indebido, pero dos, porque siempre supe que para tener viabilidad política había que ser honesto y he sido honesto”, dijo en una entrevista con El Universal.

Sin embargo, indicó que su candidatura tendría que formarse con el acuerdo y consenso de los partidos de oposición, por lo que no pretende contender únicamente con el PRI.

“No se plantea un regreso del PRI, lo que se plantea es una alianza de partidos y de la sociedad para proponer un mejor rumbo, y eso es bueno”.

Lo más leído en Publimetro