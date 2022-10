¿Cuál es el origen de la Catrina y su relación con el Día de Muertos? Aquí cómo hacerla

Se acerca el Día de Muertos y en estas fechas son el pretexto ideal para disfrazarse o maquillarse de las clásicas catrinas, calaveras, brujas, vampiros, momias, lobos o cualquier otro personaje de terror. El maquillaje de caracterización permite lucir como un personaje de ficción para las festividades de los Santos Difuntos.

¿Cómo surge la Catrina?

La Catrina es un personaje que surgió en el siglo XX bajo la autoría del ilustrador José Guadalupe Posada, su obra comenzó siendo una “Calavera Garbancera” que respondía a una crítica social a los vendedores de garbanzo que se estaban convirtiendo en los nuevos ricos y negaban su origen.

Llegó a llamarse Catrina hasta que Diego Rivera retomó este personaje años después en su obra “Sueño de una tarde dominical en la Alameda Centra”, en la que se ve la ilustración de Posada.

Hoy en día La Catrina se volvió un icono mexicano para el Día de Muertos que se replicó no solo en el mundo de la pintura sino también en el maquillaje.

¿Cómo maquillar a una Catrina?

Paty González y Koko Durán son estilistas profesionales de J&P Cosmetics, y quienes nos comparten su profesión por el maquillaje artístico y temático, especialmente los que surgen durante esta festividad de Día de Muertos, nos enseñan el proceso paso a paso:

Paso 1: Antes de maquillar a una Catrina se tiene que preparar la piel limpiando por medio de una crema limpiadora, después se hidrata, a demás de que sirve como protección y ayuda para hacer un buen arrastre de la pintura.

Paso 2: Cubrir el rostro de blanco, esto será el cráneo, con una brocha grande y plana se toma una buena cantidad de maquillaje y se pinta el rostro excepto las áreas que se delinearán de negro. Se debe pintar sobre los huesos del cuerpo para que se vea real.

Paso 3: Posteriormente con una brocha mediana se rellena con maquillaje rojo los ojos y la nariz hay que delinearla de color negro, asegurarse de cubrir bien cada detalle.

Paso 4: Con uno de los pinceles delgados, se dibuja una línea horizontal siguiendo la curva natural de los labios cerrados, luego pequeñas líneas verticales separadas, simulando los dientes del esqueleto. Procurar que las líneas del centro sean más largas, las de las orillas más cortas, para dar un poco de más perspectiva.

Paso 5: Se procede a pintar completamente manos de color negro y los huesosos de color blanco para que se vea más real.

El proceso de maquillar a una persona de catrina es de aproximadamente una hora, dependiendo de la complejidad del trabajo, ya que hay catrinas en las que se utilizan mucho más trazos.

La pintura que se utilizan es de acuacolor que es a base de agua y repelente al sudor (si sudan o se mojan no se escurre la pintura), la cual es antialérgica.

Para poder quitarse el maquillaje, lo más fácil es meter ese a bañar, también se puede utilizar toallitas desmaquillantes. Esta pintura no irrita la piel, así que con agua y jabón se retira muy fácilmente.

Paty González recomienda no utilizar productos que no sean hipoalergénicos, tiene que ser a base de agua porque si no será más difícil quitarse el maquillaje y eso si puede causar alergia. También recomendaron no utilizar productos chinos, que no se conocen y que no tiene un respaldo de calidad.

No cualquier estética maneja el maquillaje artístico, te recomendamos acudas con los expertos como J&P Cosmetics, es una empresa 100% mexicana que utilizan productos orgánicos y están certificadas y avaladas ante la SEP. El estudio se ubica en avenida de los Maestros No. 17, en la colonia Leandro Valle en Tlalnepantla de Baz, Estado de México. Sus redes sociales: @patygonma @kokodum y jp.mercadoshops.com.mx

J&P Cosmetics imparten cursos de maquillaje de caracterización y social , que se enfoca en maquillar catrinas clásicas, contemporáneas y artísticas. También imparten cursos sociales para aprender a maquillar para a quinceañeras, bodas, cócteles, piel madura y cursos de automaquillaje.