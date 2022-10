¡Con ingredientes extra! Denuncian presencia de gusanos en roles empaquetados

Las personas suelen recurrir a productos empaquetados por higiene, para evadir una posible infección intestinal o problemas estomacales ante una mayor confianza por comprar alimentos de este tipo; sin embargo, no todos corren con la misma suerte, como un usuario de Twitter, que reportó la presencia de gusanos en su pan, sus roles de canela.

Te puede interesar: Nada más era una probadita: Niña sorprende al padre al tomarse todo el vino en su primera comunión

El reporte se viralizó, pues contiene imágenes y videos que delatan a las pequeñas larvas dentro de la pieza de pan de una popular marca mexicana; aseguró que hizo público su reclamo después de más de cuatro días de demora de una respuesta de la compañía.

Además, el usuario de la red social identificado como Diego Posada, describió cómo se dio cuenta de estos seres en los roles de canela, cuando inmediatamente después de abrirlos le salió un gusano. Posteriormente, se percató un mayor número de las larvas al partir un pedazo sobre una mesa, pues salieron y caminaron sobre la superficie.

Quien fue sorprendido por esto en el pan empaquetado, alegó que comerlos pudo haber dañado su salud, por lo que intentó establecer comunicación con la empresa, de la que no tuvo una pronta respuesta.

“Me salió un gusano al segundo uno de que abrí el empaque. Inspeccionando el producto me percaté que había mas gusanos dentro del mismo pan, ya que lo abrí para buscar más y no encontré. Dejé el pan unos segundos solo y de un pedazo salieron mas gusanos, de uno solo. O sea: de no haber visto el primero, pude haber ingerido y afectar mi salud por ingerirlos”, explicó.

Quiero hacer pública esta queja, ya que han pasado 4 días y no he recibido una respuesta coherente.



El día jueves 20 de octubre abrí un producto de @BimboMx @Grupo_Bimbo y me salió un gusano al segundo 1 de que abrí el empaque.



Inspeccionando el producto me percaté que.. pic.twitter.com/LLrDIgU4uL — Diego Posada ◡̈ (@soydiegoposada) October 24, 2022

Aseguró que la fecha de caducidad no era próxima, por lo que no existía un motivo que pudiera “justificar” la presencia de los gusanos en sus roles de canela.

“Al hacer el reporte por teléfono me dijeron que me darían respuesta de manera rápida y no ha sido así, mando mensaje por WhatsApp solicitando hablar con un agente y me ha contestado un bot con el mismo mensaje durante dos días”.

Por tal motivo, Posada exigió una respuesta y adelantó que podría proceder de manera legal porque la compañía de panificación puso en peligro su salud.

“De no recibir la atención y respuesta adecuada ante este asqueroso caso, me veré obligado a tomar cartas legales en el asunto, ya que me aterra pensar que de no ver el primer gusano. Pude haber comido varios. Exijo una respuesta de manera inmediata”, dijo.

De no recibir la atención y respuesta adecuada ante este asqueroso caso, me veré obligado a tomar cartas legales en el asunto, ya que me aterra pensar que de no ver el primer gusano PUDE HABER COMIDO VARIOS.

Exijo una respuesta de manera inmediata @BimboMx @Grupo_Bimbo pic.twitter.com/LFRh0AH1SY — Diego Posada ◡̈ (@soydiegoposada) October 24, 2022

Lo más leído en Publimetro