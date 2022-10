Estados tendrán la última palabra sobre si aplican o no horario de verano

El proyecto que se aprobó por la Cámara de Senadores y que pone fin al horario de verano, todavía tiene que sortear las 32 entidades a nivel nacional, en donde cada uno de los gobiernos definirá —a su criterio— si mantendrán o desecharán este esquema que empujó el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de este 2022.

Durante la discusión en la Cámara alta, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, advirtió que debido a los transitorios que se agregaron al proyecto de la eliminación del horario de verano, los gobiernos estatales tendrán la última palabra para decidir cómo aplican su zona honoraria, esto con base a sus necesidades económicas y relación con proveedores.

“Crearon unos transitorios (en el proyecto) que le van permitir a cada uno de los estados que horario quieren, eso será un desmadre, no habrá coordinación en las rutas de aviones, ni en cuestiones económicas”, precisó la senadora.

El proyecto establece que la Ley de los Husos Horarios en el país, aprobada por el Pleno, que en el territorio nacional habrá un horario estándar según las zonas horarias. Mientras que únicamente se aplicará un horario estacional para los estados y municipios de la frontera norte.

La senadora insistió que no hay un estudio que demuestre fehacientemente que el horario de verano dañe a la salud, además detalló que en contraste en Estados Unidos se discute la eliminación del horario de invierno, esto debido a que en el territorio estadounidense se regirá con el horario de verano, es decir, a la inversa de lo que se está determinando en México.

“¿Qué va a pasar si en Estados Unidos se aprueba que se quede el horario de verano? Vamos a tener un desplazamiento importante. Los datos demuestran que sería mejor eliminar el horario de invierno”, sentenció la panista.

Así lo dijo:

Oscar Ocampo, coordinador de Energía del Instituto Mexicano para la Competitividad A.C.

¿Cómo ves que los congresos estatales todavía tengan que definir la aplicación del horario de verano?



Te puedo decir que la iniciativa en términos reales tiene reducciones menores en materia de ambiental y económica, los últimos datos así lo demuestran y por ello, te puedo decir que eliminar este esquema no es nada significativo; los congresos difícilmente tendrán complicaciones en mantenerlo o cambiarlo, en todo caso si lo desean necesitan realizar consultas ciudadanas y otras cosas, es muy complejo.

Ahora el hecho de que un estado decida tener un horario distinto al de todo el país es absurdo, no es viable y por eso creo que los estados no pronuncien en ir en contra de la Federación y lo discutido en el Senado. Es muy probable que todos se alineen a la aprobación del Senado de la República, aunque en general eliminarlo tiene un impacto ambiental menor.

¿Qué te dicen las versiones sobre los impactos ambientales que tendrá esta medida?



Al final del día la evidencia científica es cuestionable, no hay algo robusto que determine las implicaciones negativas a la salud sobre mantener el horario de verano. Era mejor preservar el horario de verano, pero tampoco es catastrófico que los senadores lo hayan eliminado.

¿Qué opinas en qué Estados Unidos se busque eliminar el horario de invierno?



En el hipotético caso de que el horario de invierno en Estados Unidos se elimine las implicaciones serían menores para México, el impacto no sería para preocuparse. Incluso en los mercados financieros o bursátiles, eso no va a cambiar, quizá eventualmente lo mejor sería homologar los horarios en México y Estados Unidos, pero estas discusiones no forman parte de la agenda pública en este país y probablemente no se de en el mediano plazo.

